旅遊業盼題目實務化 吸引新住民報考

2017-09-19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕導遊考試依發展觀光條例自九十三年納入國家考試，提高導遊入行門檻，但經過十三年來台遊客數不停攀升，導遊數量來不及趕上遊客需求。業界認為，考試充斥太多無意義的考科，如外語導遊帶團根本不會涉及兩岸人民關係條例，繁雜的中文考題，更成為新住民報考稀少語導遊的障礙。

台北市旅行商業同業公會副理事長柯牧洲表示，包含公會及相關業者都認為，導遊筆試與口試比例應做適度調整，降低筆試占比，甚至取消導遊考試，讓旅行社經理人來甄選、訓練導遊。

台灣優質觀光協會理事長李奇嶽也表示，台灣觀光法規改革太慢，無法考用合一，許多線上優秀的導遊甚至都沒有執照，只能偷偷帶團；旅行社要接待大量旅客，又找不到有執照的導遊，只好聘用無照導遊，這是業界不能說的秘密。

柯牧洲表示，檢視現行外語導遊考試，最關鍵的就是涉及兩岸人民關係條例的「導遊實務二」，但外語導遊接待中國以外的外國遊客，與兩岸人民關係根本沒關係，為何要考？

觀光導遊協會理事長伍永益認為，外語導遊也有機會接待中客，仍須保留該考科，就算要刪除科目，也要修改考試法。伍永益說，國考是一套完整的考試制度，若改由觀光局出題，不一定能達到信效度。

今年考上印尼語導遊執照的新住民廖轉運表示，三年前到國小補校學習中文，因為對導遊工作有興趣，報名導遊考試，去年參加觀光局辦理的考照培訓班。她說，最困難的是「觀光資源概要」科別，夾雜大量台灣歷史與地理知識，只能直接放棄。聽到導遊考試簡化的消息，廖轉運直呼：「太好了！」因為身邊很多姊妹想考，但都考不上，不過她也擔心題目分數加重，答題要更加謹慎。