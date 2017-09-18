《愛肝加油站》B肝表面抗體者 最好進一步抽血檢查

2017-09-18

文／許金川

Q：我的媽媽今年77歲，因為最近容易腳腫就醫，抽血後才發現肝功能異常，也意外得知媽媽有B型肝炎帶原，也有肝硬化，我們十分訝異。媽媽的身體一向都很不錯，很難想像竟是肝病患者。

也因此，我們兄弟姊妹陸續到醫院檢查，奇怪的是，我們4兄妹中，哥哥跟妹妹有B肝帶原，但是我跟姊姊卻沒有帶原，而且還有B肝抗體，但我們都未打過B肝疫苗，怎麼會這樣呢？

A：B型肝炎的傳染途徑分為水平傳染及垂直傳染，水平傳染指的是日常生活中可能因為看牙、刺青或紋眉等造成皮膚黏膜受損，又接觸到含有B肝病毒的血液而被傳染；垂直傳染則是因為母親本身為B肝帶原者，新生兒在生產過程中不小心感染B肝病毒所致，過去沒有B肝疫苗也沒有免疫球蛋白的時候，如果媽媽是B肝患者，新生兒很難倖免，幾乎都會被感染。

因此，你們兄妹4人可能都因為母體垂直傳染而感染到B肝病毒，哥哥跟妹妹成為慢性B型肝炎帶原者，至於你跟姊姊也可能曾經是B肝帶原者，但是後來免疫系統戰勝了B肝病毒，進而產生了B肝表面抗體，對B肝病毒已經具有免疫力了。

不過，雖然你跟姊姊目前沒有B肝帶原，也有B肝表面抗體，可能以前是B肝帶原者、肝臟曾經發炎，因此，可能有肝實質病變，甚至有了肝硬化，或長了肝癌。因此，最好還是要抽血及做腹部超音波檢查，以確認肝臟的狀態。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。