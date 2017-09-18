遠航財務風險未改善 再被重罰400萬

2017-09-18

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空向銀行高額借款二十二億元後，卻再借給同集團關係企業用於非航空事務，第一季曾遭開罰一百二十萬元，民航局最新公告，遠航第二季再遭重罰四百萬元。民航局強調，遠航財務風險未改善，因此兩季共開罰五百二十萬元；遠航則不服，強調借款是為還債，將提訴願。

借款再轉借關係企業

民航局昨公布第二季「國籍航空公司營運違規事件裁罰情形最新裁處報告」，仍只有遠航遭罰；民航局指出，經實地財務檢查，遠航向銀行融資借款後，卻借予關係人，還有庫存現金水位不足等財務缺失逾期未改善，因此再重罰公司三百萬元、負責人一百萬元。

遠航營運長曾金池表示，遠航重整期間無法貸款，因關係企業樺福建設協助向銀行借款五十七億元，挹注所需資金，包括解決債務、飛機維修與發放員工薪資等，如今遠航重整完成，理應償還欠款；因此遠航向合作金庫借款廿二億元，用於償還樺福對銀行債務。

他強調，借款全用在遠航，且民航局一直有參與遠航重整，第一季裁罰時已向民航局說明並提供相關資料，也有向交通部提起行政訴願。他也質疑，民航局缺乏會計專業、主觀認定，將向民航局陳述意見，若仍無法接受，將再提行政訴願甚或行政訴訟。

但民航局空運組長韓振華指出，民航是特許事業，財務一定要獨立，民航局是經財務檢查並與會計師討論後，認定遠航財務操作有風險，決定依法開罰。據遠航財報，確實載明對關係企業是借款而非還錢。

韓振華並警告，遠航借錢應用於購機、維修或其他與航空公司業務發展相關事項，不應將向銀行借的鉅款再借給集團其他公司。民航局看不到其他公司財報，一旦借款公司出問題，受衝擊的將是遠航。

遠航不服 將提訴願

遠航於民國九十七年一度暫停營業，九十八年由樺福集團挹注資金重整，歷經六年，於一○四年重整成功，是台灣首家航空公司重整成功的案例。