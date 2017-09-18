產學界：「射月」要成功 廠商配合度是關鍵

2017-09-18

〔記者卓怡君、高嘉和、吳柏軒／台北報導〕科技部推出AI半導體射月計畫，交通大學電機系系主任陳科宏則指出，就半導體產學合作來說，二千二百萬元規模只比一般產學案多一點點，真的不算多，其實經濟部也有輔導半導體研發，政府應跨部會整合資源並鬆綁法規會更有幫助。他並點出，計畫要成功的真正關鍵，還是在「廠商的配合度」，畢竟廠商在乎收益，須讓學術前瞻研究真正商品化，否則廠商只是「配合」學校，非真想投資取得關鍵技術，恐怕最後計畫將不成功。

科技部與經濟部應整合資源

國內半導體業者對政策方向則多表肯定，IC設計龍頭聯發科表示，補助研發金額不算高，但希望能真正扮演「種子」角色，有助業者未來進一步進行應用與商業研發；但也有晶圓廠高階主管提出警告，由科技部等政府單位促進AI早期技術研發，對國內產業發展是有正面意義，但未來AI晶片終端運用多在無人機、自駕車、機器人等B2B（企業對企業），相較於手機消費需求恐怕會小很多，大舉投資恐回本難度高，政府及產業都須有心理準備。

聯發科指出，依過去工研院及政府相關研究補助經驗來看，也會有二千萬元左右的方案，這些補助方案功能大概就像「種子」，若一下子一個案子就投入二、三億元，可能一下子把整個預算燒光，也未必是好事，設置專案上限的方向不見得是壞事；聯發科目前以正面態度看待，聯發科向來積極進行產學合作，會更積極和學界一同進行技術創新發展，未來會積極參與射月計畫。

回本難度高 要有心理準備

但某晶圓代工廠高層直言，相較於手機等消費產品，AI終端載具初期恐多集中在自駕車、無人機或機器人，就算擴及到VR（虛擬實境）或AR（擴增實境）頭盔等，數量恐將遠小於手機，這將造成半導體的晶圓或封測產業挑戰增大，主因是投資恐難以回收。

這高層建議，AI時代商機不會在硬體，業者也不可能只賣晶片，AI最具產值的範疇是在數位內容，建議晶片廠應更朝系統與服務領域發展。