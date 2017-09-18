「射月」上限2200萬 學者憂火箭變沖天炮／計畫費須撥15％給學校惹議 科技部將辦說明會溝通

2017-09-18

〔記者吳柏緯、吳柏軒／台北報導〕射月火箭可能變成低空沖天炮？

科技部近日公告「智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫」，將遴選補助AI晶片用於無人載具、物聯網等相關研發計畫，強調將是「半導體『射月』計畫」，每一案每年補助上限二千二百萬元，但其中需撥十五％給學校作行政費用，意味每案恐拿不到二千萬元；引發學界議論，雖多肯定政府對重點研發補助，但有學者擔心補助東扣西扣、不到二千萬元，要如何讓研發一飛沖天、達到射月目標？恐有侷限性。

世界各國大力推動AI（人工智慧）研發運用，科技部長陳良基也宣示今年為台灣「AI元年」，宣示將使用前瞻預算與公務預算推出「雲端服務與大數據平台」、「智慧機器人創新自造基地」與「半導體射月計畫」等計畫。其中射月計畫被視為AI計畫最後一塊拼圖，預計四年為期、每年投入十億元，目標在二○二二年時，開發出可應用在各類終端裝置的AI晶片，包括在無人載具與AR及VR的應用、物聯網系統與安全等。

哥倫布計畫每人一年補助千萬

不過，科技部近日公布申請辦法，單一計畫經費上限訂在二千二百萬元，若需採購五百萬元以上儀器，上限則不得超過二千六百萬元，但經費需撥十五％給計畫主持人所屬學校作行政事務費；相較於哥倫布計畫等年輕學者每人一年就補助一千萬元，AI重點計畫「射月火箭」不到二千萬元，是否可能變成小「沖天炮」？在學界引發議論。

成功大學副校長陳東陽指出，半導體是台灣強項，科技部能以國家力量帶動產學值得鼓勵，但恐資源有限，每年最高二千萬元，對有些研究案是夠，但對有些重點研究恐不足，可能是引導、鼓舞作用居多。也建議未來計畫審查應注意半導體產業最新趨勢，不要被計畫公告的項目綁死。

交大資工系講座教授林一平則指出，射月計畫是正確方向，預算規模或許不及他國，但有錢就有機會，單一計畫一年若可補助二千六百萬元，在科技部各項補助中已算高，但應規定申請學者不得再擔任其他計畫主持人，應心無旁騖投入研究，且須與業界真正連接。

學者：應鼓勵產業界支持學界

中央大學資工系教授蘇木春則指出，方向是正確的，不過，一年單一計畫補助二千多萬元似乎不夠，近年全世界的AI風潮都是從產業界開始，科技部須鼓勵產業界支持學界研究，台灣才有可能發展出前端且真正實用的AI。

科技部政次許有進表示，目前科技部的計畫補助從數十萬到一千多萬元不等，射月一案二千多萬元已是高標。至於學校收取十五％行政費，是因科技部所有補助都做此規定，主因要鼓勵學校提供研究環境與協助，應不會排擠研究資源。科技部日前已公告徵求計畫，學界有疑慮或不了解可作反映，也將舉行四場說明會，盼透過溝通化解疑慮，也可廣徵意見更求改善。