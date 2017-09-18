林啟通花14年教會喜憨兒吹陶笛 一音一淚

2017-09-18

〔記者吳柏軒／台北報導〕周大觀文教基金會舉辦第廿屆全球熱愛生命獎章頒獎，得主來自全球，台灣得主部份，包括花了十四年才教會喜憨兒吹陶笛的林啟通，以及四肢截斷仍成功移植雙臂、義肢，再度站上講台的中山大學助理教授王致遠。周大觀基金會創辦人周進華說，希望藉此獎章，讓台灣成為充滿熱愛生命的基地，散播到全球各地。

今年獎章得主中，有來自南非的身障網站設計師馬丁．皮斯托留斯、日本罕病殘疾鋼琴家月足沙織、在敘利亞戰區興建學校的芬蘭人拉米．阿德汗、台灣輪椅舞蹈天使林欣儒等。

18個唐寶寶考到街頭藝人執照

五十七歲的林啟通十四年前偶然接觸喜憨兒團體，原先僅發願要用音樂豐富這些唐氏症寶寶的微笑與生命，卻發現這些有智能、肢體先天障礙的孩子，要兩到五年的時間才吹得出曲子的八成，形容真是「一音一淚」！

不過，林啟通說，回頭來看，「是這些唐寶寶豐富了自我的生命」。在十幾年努力不懈、天天練習下，有十八個唐寶寶考到街頭藝人執照。他邀唐寶寶組成「唐寶寶大器樂團」，意涵「千錘百鍊方成大器」，讓他們到監獄、養老院、育幼院等義演，用生命感動其他生命。

雙臂移植助理教授王致遠獲獎

中山大學企管系助理教授王致遠，則是二○一五年因怪病而四肢截斷，但出院後不放棄，裝上電子義肢重新站起，甚至隔年就重返教室講台上課。今年三月更是全台首位成功完成「雙臂異體移植手術」患者，再次揮動著肉體的雙手，逐漸復健。

王致遠說，失去肢體後遭遇人生低潮，後來自我釋懷：「除了接受也沒有其他辦法」，豁達後更加不放棄。如今移植雙手，也將持續返回學校上課，希望雙手慢慢恢復，再次用十根手指打字。