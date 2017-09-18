阿德汗：想看美麗的台灣 可惜沒成行

2017-09-18

〔記者吳欣恬／台北—芬蘭越洋採訪報導〕「我和台灣移民署官員交涉過程中，完全沒有被告知拒絕入境的確切原因。」「玩具走私客」拉米．阿德汗說，他到訪過許多國家，這是第一次被拒絕入境。

走訪多國 首次被拒絕入境

阿德汗接受越洋採訪時，語氣難掩失落，多次說自己「不被台灣歡迎」。他說從沒來過亞洲，結婚廿年來，第一次放下六個子女、單獨和妻子度假。這次有六至七天的機會，可以看看台灣這個美麗的國家與美好的人民，所以從來沒有像這次出國一樣興奮，但很可惜沒能成行。

擁有芬蘭護照、在芬蘭生活卅年的阿德汗說，他由台灣政府和周大觀文教基金會邀請而來，不是主動訪台。來台後還要和總統以及教育部官員會面，台灣政府高層很清楚將要和哪些人見面，卻突然告知他不被歡迎，但自始至終都沒人給他一個理由。

阿德汗沉痛地說，他的敘利亞同胞在過去七年，面臨數不盡的種族屠殺和種族清洗，數以百萬計的孩子失學，也沒有安全的容身之處。他到訪過許多國家，就他同胞所面臨的處境向國際喊話，結果他竟遭台灣移民署拒絕入境，無法置信。阿德汗說，妻子瑪麗亞沒去過敘利亞而獲允許入境台灣，他被拒絕最可能原因就是他常進出敘利亞。

夫妻倆在桃機討論，決定由瑪麗亞在台傳達芬蘭敘利亞社區協會的工作，「她一定可以完整地說明我們的工作」。