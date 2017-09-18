「玩具走私客」獲熱愛生命獎章 我拒入境／頻繁進出敘利亞幫助難民、學童 遭國際註記不受歡迎人物

2017-09-18

〔記者吳柏軒、吳欣恬、彭琬馨、王冠仁／綜合報導〕敘利亞裔芬蘭籍男子拉米．阿德汗（Rami Adham），過去七年來持續回祖國幫助難民、興建學校幫助失學孩童，博得「玩具走私客」的美稱，因而獲周大觀文教基金會選為今年的全球熱愛生命獎章得主。卻因頻繁進出敘利亞等有恐怖組織的地區，遭國際註記為「不受歡迎人物」，上週五被我移民署拒發入境簽證予以遣返，阿德汗無法親領獎章。

周大觀基金會將再邀他訪台

周大觀基金會創辦人周進華昨天揭露此事，指阿德汗為了在戰地散播愛心，曾與政府軍、反抗軍等各方勢力聯繫，也疑遭庫德族等檢舉，在芬蘭就受過調查，最後還其清白，但網路仍有對其言行的攻擊，更疑似遭美國CIA（中央情報局）註記為恐怖份子，研判台灣才因此未放行。但台灣講求人權，且阿德汗早就安排廿一日進總統府跟總統會面，其在國際上更有知名度，是不顧戰爭危險而持續努力幫助難民的人物，如今遭拒，深表遺憾，未來仍擬再度邀請其來台，宣揚其熱愛生命的精神。

移民署則說，阿德汗在國際間被通報為「不受歡迎人物」，台灣的境管系統才會顯示他為「警示對象」。阿德汗在香港要轉機來台前，就已經知悉他未獲得入境簽證，但仍搭機來台；我方境管人員依旅客未經許可企圖入境的國際慣例處理，將他交由航空公司安排返回其啟程地。

移民署：境管系統列警示對象

阿德汗出生於敘利亞北部城市阿勒坡，十七歲隨母親搬到歐洲芬蘭，取得芬蘭國籍，但因父親仍在敘國，每年都回鄉探望。七年前敘國內戰爆發，親見故鄉陷入戰火，難民學童無辜受累，發願協助，並帶著數十公斤玩具發送給孩童，讓其心靈獲得安慰，七年來進出敘國達卅一趟。

周進華說，阿德汗還創辦芬蘭敘利亞社區協會（Suomi Syyria Yhteisö），並在戰火最烈的地方創辦四所難童學校，至今已有一千六百多名兒童受教育，因此決定頒發全球熱愛生命獎章。

不料，阿德汗上週五（十五日）與妻子從芬蘭搭機，抵達香港預備轉機時，遭我移民署通報並拒絕其登機，基金會聯繫歐盟辦公室、芬蘭駐台辦事處等澄清其身分，阿德汗登機飛抵台灣，但入境時再度被移民署拒絕，並扣留五個小時，最後遣返，僅放行他的俄羅斯籍妻子入境。