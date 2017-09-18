高市首位／84歲麥蕾修女 今歸化國籍

2017-09-18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「我愛台灣，奉獻一生給台灣，得到更多的愛！」

她開心︰台灣是我的根

今年84歲的文藻外語大學8旬英籍榮譽教授麥蕾修女，來台44年，春風化雨從不對學生說NO。她不但作育無數英才，更扮演外交推手，多次接待宗教領袖，今將成為高市首位殊勳歸化國籍的外籍人士，她開心地表示：「這象徵榮耀，台灣是我的根。」

麥蕾修女是在聖吳甦樂羅馬聯合會「國際服務」的號召下，於民國62年遠從英國來台，奉獻一生青春於文藻教書，不但作育英才無數，更創辦外語教學系。因革新英文教學及設計英語電腦輔助教學軟體，獲視聽教育學會評選為特優作品。

值得一提的是，她是第二屆「全國十大傑出優良教師弘道獎」首位獲獎的外籍教師，更是高市首位獲移民署頒贈馬偕計畫永久居留證的外籍人士。她多次參與海外國際交流，曾接待聖多美普林西比民主共和國主教、耶路撒冷聖墓騎士團總會長等，宗教外交貢獻良多。

麥蕾修女認為，影響社會最重要的就是教育，但從事教育卻是很苦的工作，必須面對來自不同家庭的學生，每個學生的問題都不一樣，儘管辛苦仍要突破重重困難，協助學生成為對社會有幫助的人。

麥蕾修女說，她對人生的選擇很清楚，來台灣生活最難克服的就是語言，但是台灣人很棒，展現熱情、友善、貼心，老師的工作看起來是不斷對人付出，但人與人之間的相處很微妙，她其實從中得到更多收穫，更感受到滿滿的愛，體會施比受更為有福。

將成為高市首位特殊功勳歸化國籍的外籍人士，麥蕾修女開心表示，她很感動，也很愛台灣，一直想當台灣人，這代表一種榮耀，「我的根在台灣」，她在台灣有豐富的人生，也將在台灣度過餘生。