《健康聚寶盆》中老年大肚腩 成因大不同

2017-09-17

文／林靜芸

65歲的阿桃，身高158公分、體重62公斤、高血糖，持續看醫師控制，同時也有膝蓋痛困擾。醫師認為，只要阿桃減重5%，血糖及膝蓋的問題都會改善。

減重是阿桃最大的困擾，醫師下令減重，她還又胖了2公斤。

醫師只好轉介阿桃給外科醫師，醫師檢查後發現她是肚皮過剩加上筋膜鬆弛，於是她請整形外科幫她作拉肚皮手術，切除肚臍以下的皮瓣，腰部抽脂，縫緊筋膜，讓她的腹部變平、腰變細，肚皮及筋膜變緊，胃口變小。

醫師替阿桃切除了4公斤的皮瓣及脂肪，阿桃自己減掉8公斤的體重，總共少了12公斤，血糖正常，膝蓋也不痛了。

阿桃的丈夫阿勇也有一個大肚腩，眼看阿桃整形效果好，也想要治療。但他去檢查卻發現他的肚子主要是內臟肥胖，不適合整形。

◎為什麼中老年會胖肚子呢？

這與人老變矮，腹腔擠壓，蠕動變慢，腸子變長，內臟脂肪囤積，腹部筋膜鬆弛，皮膚過剩，皮下脂肪增厚有關。想要知道自己是什麼原因可以試著自己檢查。

◎自我檢測方法：

立正站好後，可以觀察腹部、脊柱是否前傾，手捏皮膚可以測量皮下脂肪。正常的厚度小於一公分（捏起來是兩層，所以應該小於兩公分）！多次懷孕或是多胞胎懷孕，減肥超過20公斤等形成的皮膚過剩，筋膜鬆弛，平躺時會改善；但若是內臟肥胖在平躺時，腹部仍然鼓起！

腹部皮膚過剩，皮下脂肪肥厚筋膜鬆弛造成的大肚腩，整形的效果很好；如果是內臟肥胖，則必須改變生活方式才能改善。

（作者為聯合整形外科診所院長）