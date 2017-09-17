寶可夢「超夢」降臨台灣 玩家揪團抓寶

2017-09-17

〔記者吳柏緯／台北報導〕繼日本、美國後，傳說級的寶可夢「超夢」昨天上午正式在台「精靈寶可夢GO」登場，吸引超過百餘名玩家前往指定地點抓寶。不少成功抓到「超夢」的玩家，開心地向旁人展示「戰利品」。

上線已超過一年的「精靈寶可夢GO」，近期陸續在遊戲中推出神獸寶可夢，如洛奇亞、三神鳥，供玩家透過團體戰的方式捕捉，補齊圖鑑。這個月初起，日本與美國的部分玩家則收到來自官方的邀請，參與捕捉傳說寶可夢「超夢」，再度引起話題。

日前台灣「精靈寶可夢GO」的營運方正式宣布，將有「神秘嘉賓」於遊戲中出現，不少玩家就在猜測是超夢。昨天上午正式開放後證實，台灣成為繼日本與美國後，第三個超夢登場的國家。

由於目前屬於測試階段，超夢出沒的地方全台僅兩處，分別為大直的日式餐廳與大安森林公園的裝置藝術品周圍，昨天一早便吸引逾百餘名玩家齊聚在這兩個地點抓寶。

不過並非所有玩家都有幸參與團體戰、捕捉超夢，必須收到遊戲內發送的ＶＩＰ邀請函才具有抓寶資格。成功抓到超夢的玩家潘小姐表示，是在星期三上午收到邀請函。

帶著兩個女兒到場抓超夢的高先生表示，玩這個遊戲已經一年多，到現在都還會利用假日與女兒們一起外出抓寶。他表示，這次三人都收到邀請函，當然要來共襄盛舉。

但也有玩家不知道只有「被選上」的人才有資格抓超夢，到了指定地點才發現，只能分享其他人的喜悅。

抓超夢的活動僅開放短短一小時便結束，「精靈寶可夢GO」尚未宣布超夢下次登場的時間。