亮島爺爺陳仲玉 獲國家文化資產保存獎

2017-09-17

〔記者張瑞楨／台中報導〕昨天全國古蹟日，副總統陳建仁與文化部長鄭麗君於台中文化創意產業園區頒獎給「第四屆國家文化資產保存獎」的五位得主，包括保存維護類國定古蹟台南地方法院、保存貢獻類日籍教授木村勉、發現亮島遺址的學者陳仲玉、從事地方文化資產保存的財團法人大二結文化基金會、保存傳承類剪黏國寶王保原。

鄭麗君說，文化資產是建立自我文化認同的基礎，國家要進步，就必須帶著記憶與靈魂前進！

鄭麗君以台南地院為例表示，文化保存與國家發展並未衝突，台南地院是日治時代的巴洛克建築，代表日本總督府的歐化政策，武裝抗日的「噍吧哖事件」在此審理，二二八事件中被槍決的律師湯德章，曾在此服務人群，一九六○年代因選舉舞弊而爆發的台南市長選舉無效事件，也是在台南地院審理，這棟建築承載諸多歷史記憶，此次獲得保存維護類獎項，未來將規劃成為司法博物館。

這屆文化資產保存獎，唯一的無形文化資產保存者，是年近九十歲的剪黏國寶王保原，連續六年開辦剪黏傳習工作坊；本屆唯一外籍得獎者日籍教授木村勉，曾參與台灣多項國定古蹟調查研究與修復設計，包括總統府，對文化資產修復技術的提升深具影響。

陳仲玉有「亮島爺爺」之稱，原任職於中央研究院歷史語言研究所，在馬祖亮島險崖邊發掘「亮島遺址群」，出土距今八三○○年的墓葬（亮島人一號），是閩江流域發現最早的新石器時代人骨，將馬祖的歷史地位追溯至八三○○年前，獲保存貢獻類獎項。

大二結文化基金會以特有的工作模式，開展人文關懷的社區營造之路，帶動文化資產活化，成效卓著。