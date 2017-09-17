高雄海科大500住宿生 只能上流動廁所

2017-09-17

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄海科大兩棟學生宿舍浴室、廁所今年暑假期間發包整修，原本九月七日要完工驗收，未料承包商工期延宕，五百名住宿生十一日開學後，被迫擠臨時流動廁所、洗澡要跑到隔壁棟宿舍，學生叫苦連天！

校方：已要求包商趕工 否則按日罰款

高雄海科大表示，慧海樓、東海樓兩棟宿舍浴廁改建，利用今年七月暑假期間發包，總工程款約一千三百萬元，工期延宕也不是學校所能掌控，已依合約要求承包商加緊趕工，否則按日罰款，希望盡速讓學生有廁所用、有地方洗澡。

目前學校已在宿舍外租用十一間臨時流動廁所供學生使用，並規劃動線，請兩棟住宿學生暫時到走路幾分鐘可到的鄰近「南海樓」、「黃海樓」宿舍洗澡。

兩棟整修中的男女宿舍學生合計大約五百名，每學期宿舍費六千八百元。許多學生抱怨，開學以來不太敢用流動廁所，因為廁所「味道」很重，常忍到鄰近的教室大樓才上，女學生晚上要到隔壁棟洗澡，更是覺得「很沒有安全感。」學生還傳出，是不是因為「三校合併」（海科大、高應大、高雄第一科大合併）已定案，學校就擺爛，部份學生抗議要求校方退費。

不過，工程延宕的內情並不單純，下游承包商爆料，指最上游的承包商未按時給付工程款，目前已積欠至少四十萬元磁磚工程款項，近來還疑似有黑道介入談判情況，下游承包商昨已向楠梓警分局備案。

因包商內部問題喬不攏，宿舍廁所改建工程短期內恐難完全復工，學生恐怕還要繼續上流動廁所！