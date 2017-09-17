獨立書店偏鄉開花》「賣生活態度」 獨立書店不只是書店

2017-09-17

什麼是獨立書店？一般人眼中不外乎就是小單位、小成本，通常「校長兼撞鐘」，得兼辦講座、活動才能生存，但服務卻遠比連鎖書店有熱忱、有趣的個性書店。且因夠性格，店內的書多半很非主流。

不過業者們卻對獨立書店各有不同定義，「MR Book Cafe月讀。書咖」的Mary說，其實就是選物店，只是挑選的物件是書；「瓦當人文書屋」陳晏華認為獨立書店是社區一個很關鍵的生活據點，大家會來這裡交換好康或一些藝文資訊或書訊。

「万葉集書店」扶美珍說，書店對於日語學習需求很大的人是一個好幫手；選攻親子、童書繪本的「書酷」、「朵朵森林繪本屋」、「小瓢蟲兒童書店」則努力扮演「幫家長們挑好書、訂好書的角色」。

石店子69有機書店盧文鈞說，獨立書店表象看起來賣的是書，骨子裡賣的卻是「生活態度」，因此除了「只此一家別無分號」，還要有一個擁有獨立思考腦袋的老闆，不管是選的書或經營方式都有自己的風格和魅力，甚至有機會成為社區營造的「灘頭堡」。

「或者書店」所屬鴻梅文創志業公司總經理李昕燁則把閱讀比喻成一座「生態森林」。她說，生態森林要健全就須均衡，各種樹種都要有。只有沒偏見、無目的性的營造閱讀環境，讓喜歡閱讀成為生活態度，生命和生活才能均衡、有質感。所以「或者」並不自我定位在「獨立書店」，選書力求體貼每種口味讀者。（記者黃美珠）