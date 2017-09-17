三星合月、月掩水星／ 天文奇景 後天1次賞2個

2017-09-17

〔記者黃文瑜／台南報導〕難得一見的天文奇景又來啦！南瀛天文館表示，台灣本島南部約在本月十九日清晨四點五十七分，可以見到金星、水星、火星三星合月，五分鐘後又能再見到「月掩水星」，一次見到兩種難得景象，天文館說：「超高CP值！」下次要再見到「月掩水星」，可能要再等幾十年。

南瀛天文館指出，十八日金星與月球在同一經度上，會形成金星合月，十九日水星、火星也陸續走到同一經度，觀星時一次就能看到四個天體，平常金星很亮容易觀測，火星呈現紅色，水星最不亮，但是有月亮做為參考值，很容易找到目標。

十八日首先登場的是金星合月，十九日則能同時見到金星、水星、火星依序排列，在月眉上方三星合月，五分鐘後，水星、月亮、地球排成一直線時，月亮將水星擋住，又產生「月掩水星」。

南瀛天文館解說員張敏悌說，月掩水星很少見，因水星體積小，很容易就「錯過」，不像其他行星，體積較大，被月亮遮住的機會就比水星高。下次要再見到月掩水星，可能還要再等幾十年。

大部分行星合月，多為一次一顆，今年七月就有金星合月的現象，但三星合月非常難得。「十九日可說是天文奇觀大爆發」，難得的天文景象一次看到，「超高CP值」！

張敏悌指出，十九日當天恰好是農曆廿九日，月亮為下弦月，清晨南部約從四點五十七分開始（台北約五點開始），水星會從月眉的左下方掩入，到六點零一分才從月球上方復出，月球仰角只有十七度，天氣好時，民眾只要朝東邊離地較近的地方看，就能見到難得的天文奇景。