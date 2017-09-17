用合格座椅 親子共乘單車將免罰

2017-09-17

擬開放載人 年底前上路

〔記者鄭瑋奇、劉力仁／綜合報導〕自行車雙載騎在道路上，違反「道路交通管理處罰條例」，即便是加裝座椅載小孩的親子共乘行為都可開罰。因應各界對於自行車親子共乘需求，交通部擬開放十八歲以上成年人，可使用「合格」座椅載五歲、二十公斤以下孩童；經濟部標檢局也已訂出合格座椅標準，目標今年底前親子共乘自行車可上路實施。

標檢局也訂出合格座椅標準

「道路交通安全規則」規定自行車不得附載坐人；「道路交通管理處罰條例」定義，自行車包括腳踏自行車、電動輔助自行車、電動自行車，並規定自行車乘坐人數超過規定，可處新台幣三百至六百元罰鍰，立法委員建議應開放，並提出修正草案。

可載5歲、20公斤以下孩童

交通部路政司副司長張舜清表示，交通部參考國外規範及合格座椅的承載能量，發現通常超過五歲的孩童體型，發生事故時，座椅保護性就會不夠；最終依據標檢局合格座椅標準，決定將法規修正為安裝前座椅可載五歲、十五公斤孩童，後座可載二十公斤。

自行車載孩童草案，交通部已擬定完成，標檢局也於六月訂出合格座椅規範標準，不過廠商生產後的產品，要由交通部檢驗，還是像安全帽一樣由經濟部負責，尚未定案。

警政署統計，每年自行車各類肇事件數約七千至萬件，對自行車開放載孩童，警政署認為執法困難，因為難以認定孩童是否為五歲、二十公斤以下。

賴姓民眾表示，常在路上看到親子共乘的自行車，夾在車陣中行進，相當危險，這樣行為是否值得鼓勵，主管機關要想清楚。

另外，裁罰基準及處理細則有規定，違反道交條例七十六條時，未嚴重危害交通安全、秩序且情節輕微，警察可以勸導為主，免予舉發。