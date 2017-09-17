班機延誤逾5小時 可免手續費退票

今起實施 民怨等太久完全無感
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕現行航班因受天候狀況、飛機故障等情況而嚴重誤點時，都是等到航班恢復正常後，再安排旅客搭機；交通部昨公告修正相關規定，今天起，飛機航班延遲五小時以上，不論任何原因，旅客都可免收手續費辦理退票。
民航局空運組長韓振華表示，航班延誤時，常見許多旅客覺得延誤太久，想取消行程還要考慮退票不易。民航局參考歐盟規定，修改「民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛調處辦法」，增訂班機延遲逾五小時，且旅客未接受業者替代行程安排，就可免手續費退票。
韓振華強調，並非誤點五小時一定要退票，只是給旅客多一個選擇，只要是台灣起飛的航班都適用。
消基會︰方向正確 但建議改為3小時
華航與長榮航空都表示，會依交通部相關規定辦理。消基會董事長游開雄表示，現行法規只規定，延誤一定時間就要向旅客說明原因及處理方式，提供餐食、住宿甚至簽轉，交通部修法，對保障旅客權益來說是正確方向，但五小時實在太長，建議改為三小時，讓旅客不用空等太久。
每年都出國五次以上的楊姓民眾表示，對這項新規定完全無感，如果是自由行出遊，後續飯店都已經訂好了，怎麼可能因延誤退票；如果要改搭其他航空公司，直接跟原本航空公司要求簽轉較快。如果要去國外開會，班機延誤超過一小時就趕不上會議，想退票還要空等五小時才能免手續費，根本不合理。
民航局該規定修正前，航空公司會依據退票的票種、跟航空公司購買或是旅行社購買等情況，進行個案處理。台鐵延誤退票規定，颱風警報發布至解除期間內，可免手續費退票；若因為電車線或其他台鐵本身原因導致誤點退票，需先支付票價二十％的退票手續費，若誤點四十五分鐘以上，可持手續費證明全數領回。
台灣高鐵因颱風警報、營運異常導致誤點，不會收手續費。客運方面，統聯若因班車誤點，退票不收手續費。
班機轉降 旅客也可從轉降機場入境
另外，去年十月受海馬颱風影響，復興航空一架從澳門飛回台灣班機，因桃園機場側風太強無法降落，最終先改降松山機場，許多旅客認為已經降落，為何不讓他們直接從松山入境，堅決反對再飛回桃園，與機組員發生爭吵；最終民航局及移民署確認入境設備允許情況下，讓旅客於松山機場下機。
由於發生過滿多類似案例，這次也新增「民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛調處辦法」三條之一，班機因故轉降其他機場後，若無法於短期內飛往原目的地機場，可由業者協調機場相關單位同意後，安排旅客由轉降機場下機或入境。