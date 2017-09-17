花東鐵路雙軌電氣化 拚5年完成

環評案已排審 未來花東可縮短30分鐘車程
〔記者劉力仁、游太郎／綜合報導〕為增加花東鐵路速度，解決花東民眾年節返鄉一票難求問題，「花東鐵路雙軌電氣化」環評案已經進入環保署排審，環評通過後，預計五年時間完工，未來花東鐵路載客量倍增，時速從一百一十公里提升到一百三十公里，從花蓮到台東可以縮短三十分鐘行車時間。
火車時速從110公里提升到130公里
從台鐵花蓮站到南迴線知本站，全長約一百六十二．四公里，排除已經完成的瓶頸路段雙軌化工程約五十四．六公里，剩下的一○七．八公里為此次雙軌化範圍。
根據鐵工局環評書評估，花東鐵路雙軌化之後，每天可節省交會時間九．六萬人分鐘，可縮短列車站間列車運轉時間每日二十六萬人分鐘，減少高級列車停站時間每日七萬人分鐘。未來配合「南迴鐵路電氣化工程建設計畫」，可以縮短高雄經台東到花蓮的旅運時間至三小時。
根據台鐵統計，東部幹線每年平均載運人次都呈現成長趨勢，從民國九十三年二百三十四萬人次，到去年的三百九十一萬人次，成長率達六成七。各車種利用率以自強號最高，超過七成，特定時段列車擁擠，一票難求。
容量增加 紓解年節一票難求問題
台鐵局長鹿潔身表示，以後單軌變成雙軌，容量增加，配合台鐵採購城際列車，將可紓解年節尖峰時段一票難求情況。
三軒遺址離鐵軌僅150公尺 須因應保存
值得注意的是，沿線文化史蹟豐富，鐵路軌道三公里距離之內，有三十幾處史前遺址，其中三軒遺址距離鐵軌最近，只有一百五十公尺，未來環評審查過程，如何保護遺址不被破壞，開發單位必須有所因應。
市區有七處平交道 花蓮人盼高架化
此外，花蓮市至吉安鄉干城地區，是花蓮縣交通及人口稠密處，共有七處平交道，長年造成區域切割，衍生平交道路段交通壅塞及道安問題，包括朝野兩黨均要求鐵路高架化，解決當地的交通瓶頸。
民進黨立委蕭美琴指出，花東雙軌電氣化工程規劃傳出後，地方人士希望能夠一併進行高架化，她曾在立法院質詢「大花蓮地區（花蓮市至干城）鐵路雙軌併同高架化」方案，相關單位認為，不論工程技術或施工路廊寬度等問題，現有條件均能因應「雙軌併同原地高架」方案，成為經費與效益最大化的選項。
國民黨立委徐榛蔚也說，等到未來鐵路雙軌做好，要再高架化就很困難，等於就像「穿衣服、改衣服」，台鐵已明確表示花蓮至吉安共七處平交道高架化可行性高，目前朝此方向規劃。
鐵改局︰雙軌及高架化 技術可克服
交通部鐵路改建工程局副局長伍勝園表示，花東線高架化沒有難度，技術也可以克服，將全力與地方達成共識，讓雙軌及高架化早日實現。