陰道超音波檢查 健康更多層保障

2017-09-16

文／張玉書

◎案例1：黃女士一臉愁容坐在診間，先生同樣憂心忡忡地陪伴她。黃女士問醫師：「為什麼我定期都有做子宮頸抹片檢查，怎麼會沒有事先發現子宮有異狀，還會得子宮內膜癌呢？」

◎案例2：林小姐是剛新婚的上班族，正準備懷孕，日前因為嚴重腹脹及莫名下墜感就醫，經由腸胃科轉診至婦產科進一步檢查，確立為卵巢癌，因為發現得晚，已經轉移到鄰近器官。而林小姐7個月前也曾做過子宮頸抹片檢查。

近年來因為政府大力宣導，讓婦女朋友對於接受「6分鐘護一生」的子宮頸抹片檢查意願提高，很多子宮頸癌前病變被提早篩檢出來並接受治療，已大幅降低子宮頸癌的發生率，不再居於女性癌症首位。但容易讓婦女朋友輕忽的是，婦女生殖器官病變種類繁多，單憑一項子宮頸抹片篩檢無異常的報告，並無法保證女性生殖器官無其他病變。

首先必須了解，子宮頸抹片篩檢是採樣子宮頸及陰道後壁的剝落細胞所做的檢查，能夠顯示出子宮頸有無感染、發炎、子宮頸細胞變性及子宮頸癌的可能，主要還是子宮頸癌的早期發現。

子宮頸外病變 難靠抹片篩檢得知

相對地，對於一些發生於子宮頸以外的器官病變，如子宮肌瘤、子宮內膜癌、卵巢腫瘤，甚至卵巢癌等，完全無法靠抹片篩檢提早得知。這些其它的生殖器官病變發生原因百百種，以運用俗稱婦產科醫師第3隻眼的「超音波」，來診斷出病灶部位。

以婦科檢查來說，陰道超音波毋需等待脹尿，同時可以避免掉腹部脂肪及大小腸的干擾，快速取得子宮和卵巢較清晰影像，這是它與腹部超音波最大的不同。陰道超音波對評估子宮肌瘤、各種卵巢腫瘤，都可以相當準確地判斷，讓不易探查的子宮與卵巢病變逐一現形。

因此強烈建議，30歲以上有過性行為的婦女，如果選擇醫療院所做子宮頸抹片檢查，應該加做陰道超音波檢查，讓健康多一層防護與保障。

（作者為鹿港基督教醫院婦產科主任）