向金牌選手學習致勝心態

2017-09-16

文／陳皇誠

17歲的阿毅（化名）由媽媽陪同來到診間，媽媽說：「學校開學了，但他都不想去上學，可以和醫師聊聊嗎？」

阿毅沉默了很久才說：「我不聰明、能力不如人，努力有什麼用？去學校有什麼用？」

詳聊之後才知道，阿毅國中時期是學校的田徑校隊，得失心很重，比賽成績好就認真練，遇到瓶頸就退縮，看到隊友或別人的成績進步，更討厭自己的無能，這樣反反覆覆、進進退退。

他常請假不想上學，日前看了世大運比賽之後，情緒波動很大，在家不講話、不想上學，甚至會摔東西。

調整心態 積極面對挑戰

的確，世大運台灣選手的戰績可觀，除了成功來自於他們的努力，「心態」也是他們非常重要的特質。

「心態」是人們面對各種處境時，理解及解釋的傾向。史丹佛大學心理學教授卡蘿．杜維克（Carol S. Dweck），將心態分為兩大類型：「成長心態」及「固定心態」。

「固定心態」的人相信聰明才智是天生的，無法藉由學習改變。挫敗代表自己不聰明，能力不如人。因此，當他們遇到挑戰時，會傾向逃避，以避免失敗，也排斥努力，只想守著自己熟悉的舒適圈。

擁有成長心態的人相信天賦只是起跑點，努力才會成功。沒有所謂的天才，每個人都需經過磨練才能成功，他們珍惜每次失敗及挫折的經驗，擬訂具體計畫使自己學習成長，積極面對挑戰，勇於承擔錯誤。

心態是可以調整的，除了自我覺知，家庭、學校、同儕都具有影響力。

阿毅屬於固定心態的人，看別人成功就悔恨自己的失敗，痛苦情緒一直鑽牛角尖，他也有輕微憂鬱症的困擾，需要醫師及心理師介入改善症狀。

建議大家，在抱怨職場太血汗時，試著把焦點專注在提升自己的工作效率；人際關係緊繃時，勇於面對事實，才有機會覺察問題在哪裡；懷疑自己辦不到時，嘗試自我對話，檢視自己還能如何加強，相信好事會發生的。

現代人生活壓力大，讓我們拋棄固定心態，向金牌選手學習致勝心態吧！

（作者為彰濱秀傳紀念醫院身心內科醫師）