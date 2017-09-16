類風濕性關節炎 忌中藥進補

2017-09-16

文／郭姵邑

國人注重養生，常使用中藥材進補，但有些類風濕性關節炎患者卻因吃補反使病情惡化。原來，類風濕性關節炎屬於全身性的自體免疫疾病，有人以為是體虛或免疫系統低下所造成，便想吃補增強免疫力；殊不知，其主要病因是免疫系統過度活躍所致，隨意進補可能適得其反！

隨意進補 恐使病情惡化

類風濕性關節炎在台灣盛行率約為0.4％-1％，國內估計近10萬人罹病，女性患者約為男性3倍，尤其好發於35-40歲的中年女性。這種病在今日社會中相當普遍，其治療方法除了藥物及復健之外，也可從飲食著手改善，但須注意，這並非使用一般進補的食材。

根據英國曼徹斯特大學研究，住在希臘地中海一帶的民眾，類風濕性關節炎的罹患率普遍較低，進一步調查當地居民的飲食習慣發現，地中海飲食包含橄欖油、多樣水果蔬菜，可能是降低類風濕性關節炎風險的關鍵。

地中海飲食 有助顧關節

◎英國營養協會建議這類患者，多攝取地中海型飲食的4大元素，有助於照顧關節：

●Omega-3脂肪酸油類：亞麻仁油、紫蘇油、芝麻油、橄欖油等都富含Omega-3不飽和脂肪酸，但應以低溫煎炒、涼拌，較不會破壞這類油的特性。

●深海魚：脂肪可幫助隔絕冷空氣、禦寒，因此鰹魚、鮭魚、鮪魚、鯖魚、鯡魚等深海魚身上有較多脂肪，且是對人體健康有益的Omega-3脂肪酸。

●類黃酮素蔬果：類黃酮素是很強的抗氧化劑，其抗氧化能力為維生素E的50倍、維生素C的20倍，且分子結構小、屬水溶性，易被人體吸收，包括柑橘類、李子、鳳梨、木瓜、櫻桃、甜椒等都富含類黃酮素，有益健康。

●抗氧化食物：木瓜、南瓜、芒果、菠菜、腰果、杏仁、葡萄柚等蔬果，與類黃酮素相似，都有很強的抗氧化與清除體內自由基的效果。

另外，有些食物則不建議類風濕性關節炎患者攝取，像四物湯、中將湯、八珍、十全、當歸、黃耆、蜂膠等，最好完全忌口；而薑母鴨、羊肉爐等藥膳多半含有補藥，也不宜多吃；還有類雌激素食物，如山藥、榴槤。大豆異黃酮製品也要少吃，因為不少研究顯示，女性荷爾蒙與這種病密切相關。

雖然有些飲食禁忌，但對類風濕性關節炎患者而言，絕大多數食材還是相當安全的，只要注意定期回診與復健，其實可以過得和正常人一樣。

（作者為永和耕莘醫院風濕免疫過敏科醫師）