代理教師無薪假爭議 教育部持續溝通

2017-09-16

〔記者林曉雲／台北報導〕職場悲歌！全國有一萬四千多名代理教師，每年被迫放「無薪假」二個月，教育部去年底宣稱已與各縣市政府達成一年薪的共識，但全國教師總工會理事長張旭政痛批，教育部「沒有達成效果、一場空」，地方政府依然強迫代理教師「放無薪假、暑假失業」，全教總將聯合十多個地方工會「遍地開花」，同步依勞基法採取仲裁、調解等法律行動、控告各地方政府 ，高雄市已首開第一槍。

立委張廖萬堅表示，教育部今年編列六千四百名代理教師、一年十三．五個月的薪水，共計四十一億六千多萬元經費，補助地方政府已達三分之一，但相對有錢的台北市也只肯給十一個月，代理教師人數占比已達十二％，卻是學校內「二等教師」。六都除了台北市給十一個月外，新北市、桃園市和台南市只給十個月，台中市和高雄市給十．五個月。

張旭政更點名新閣揆賴清德執政的台南市，聘期最短，給代理教師待遇最差；他也質疑各縣市為了避免「一市兩制」，竟把國教署支付的代理教師薪水「砍成」和縣市一樣。

李姓代理教師表示，每年到六月份，代理教師們開始很擔心暑假沒有薪水，也沒有勞健保，是否會再被聘，因此不敢結婚和生小孩，盼政府正視。

國教署：持續補助引導縣市改善

教育部國教署國中小組長武曉霞回應，依地方制度法規定，國中小代理教師聘任屬於各地方政府權責，因此授權各地方政府決定，國教署去年和廿二個縣市開會達成「朝一年薪的方向規劃」，國教署也了解各縣市或有財政困境，將持續透過經費補助方式，引導地方政府盡量朝代理教師支薪一年的方向努力。