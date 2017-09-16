台灣防治狂犬病漫畫 列世界級宣導資源

2017-09-16

台大獸醫系教授與漫畫家女兒聯手

〔記者吳欣恬／台北報導〕台大獸醫系教授費昌勇和小女兒—留日漫畫家費詩懷合作，在日本知名漫畫家菅谷充（Mitsuru Sugaya）指導下，完成《認識狂犬病大冒險》漫畫和海報中英文版，經世界狂犬病防疫中心（ＧＡＲＣ）認定，列入世界級宣導資源。

日恩師、名漫畫家菅谷充指導

廿五歲的費詩懷從泰北高中廣告設計科畢業後，錄取日本京都精華大學漫畫系故事漫畫科，並繼續攻讀精華大學漫畫碩士班，受教於日本知名漫畫家菅谷充。菅谷充代表作有《假面騎士》及《電擊遊戲王》等，是日本優秀的漫畫家和教育家。

費詩懷說，兩年前剛進碩士班，指導教授給了教育漫畫的課題，想起父親是狂犬病專家，曾在家提起狂犬病的危害和可怕，且創作過程有問題可直接向父親請教，於是花了兩、三個月完成這部作品。

《認識狂犬病大冒險》描述小男孩書諾赴日旅遊，遇到一隻狂流口水的狗狗，書諾原以為狗狗是想吃他手中冰淇淋，在他要將冰淇淋餵狗狗的時候，英雄博士「達克特費」一拳把書諾打飛到台灣，展開一連串的故事。

費詩懷說，畫中男主角以姪女的名字「書諾」命名，英雄博士「達克特費」正是爸爸費昌勇的化身。

費詩懷說，《認識狂犬病大冒險》以小朋友比較能接受的畫風，希望讓小朋友從小就有防疫基礎，減少可能的傷害。像是狂犬病的狂暴期和潛伏期等專業名詞，都靠父親解釋說明。

費詩懷也轉達指導教授菅谷充對於《認識狂犬病大冒險》能被防檢局用作官方防疫宣導，相當開心，十月一日菅谷充將來台和費詩懷一起參加防檢局在台南市舉辦的狂犬病宣導活動，進行作品授權儀式。