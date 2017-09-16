超級任務！日貼心詩友 找到李錦上74年前發表俳句

2017-09-16

〔記者鄭旭凱／台中報導〕李錦上老師在十六歲時就有作品獲刊登在日本最權威的俳句雜誌上，珍藏的雜誌卻在八七水災中被洪水沖走；日前他接獲日本寄來的雜誌，日本詩友貼心地幫他找回七十四年前的作品，讓他感動不已。

16歲創作 就入選日最權威俳句雜誌

李錦上說，十四歲開始嘗試俳句等創作，近八十年來日常生活中只要有思緒浮上心頭，就會以吟俳句、短歌或川柳抒發情感，估計作品已超過萬首，至今仍樂在其中。

李錦上從鹿港第一公學校（現鹿港國小）高等科（相當於國中課程）畢業後考取日本第二海軍燃料廠（中油前身），被派往日本求學和受訓，在日本他不僅投稿還利用假日參加詩社聚會，現場創作。

李錦上表示，日本昭和十八年（一九四三年）他的俳句作品入選俳句雜誌「ホトトギス」（子規），雖然當時很窮，他仍買下雜誌帶回台灣珍藏，不料一九五九年八七水災把雜誌、照片，甚至集結近十冊的台灣早年童謠沖失，讓他傷心不已。

一個多月前李錦上參加台北俳句會，來自日本福岡的金子三郎等三位日人也到場交流，他們表示，「ホトトギス」是日本最悠久的俳句雜誌，十六歲就能入選，不可思議；金子三郎返回日本後以電話和雜誌社聯繫，雜誌社得知要幫台灣老詩人圓夢，樂於幫忙，終於讓李錦上找回七十四年前的俳句作品。

李錦上表示，日本詩創作過程有悲有喜，有一位日本老師看不起台灣人，他在課堂上創作的俳句被老師指為「疑似抄襲」，理由是「十五歲不可能寫出這樣的意境」，老師當眾的羞辱讓他憤恨難平；在日留學時，當時有四十多位台灣學生和一百多位日本學生，國語（日文）考試常常只有他一百分，老師在朝會時譏刺日本學生，「在榻榻米出生、每天喝著味噌湯、講著日本話，國語成績竟然輸給一個台灣人！」讓他不知如何面對這些日本學生。

人生最大的幸福就是不斷創作

二○一一年日本福島地震並引發核災，李錦上寫短歌慰問，作品讚揚因救人而犧牲生命的女英雄，日本書法家吉田翠谷被李錦上的短歌感動，抄錄寫成書法作品後在東京、大阪等地展覽。

李錦上表示，他衷心喜愛日本詩，家住台中但每個月有三個週六或週日到台北參加台灣歌壇、台北俳句會及台灣川柳會，目前擔任日本「コスモス」（秋櫻）短歌會台灣支部長，「生活就是不斷地創作，這是人生最大的幸福和樂趣。」