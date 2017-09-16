掛念日師母震災安危 台91歲詩人短歌獲日媒年度獎

2017-09-16

〔記者鄭旭凱／台中報導〕去年日本九州熊本大地震，九十一歲退休老師李錦上掛念師母安危，打了多通電話找不到師母，他把過程寫成短歌投稿到讀賣歌壇，作品更獲選讀賣歌壇「年間賞」（年度最佳作品），詩友紛紛道喜表示，這應該是台灣人第一次獲此殊榮。

讀賣年間賞 首位台灣人獲此殊榮

李錦上小學就讀彰化鹿港第二公學校（現文開國小），他表示，四年級的日本老師中山茂認為他很有寫作和繪畫天分，經常給予特別指導，他畢業後仍和老師保持書信聯繫，期間他曾到日本留學，老師也在二次世界大戰後被遣返日本，但師生的情誼從未中斷。

李錦上說，大他十幾歲的中山茂老師知道他愛看日本書，離開台灣時把所有的日文書送他，老師十多年前過世後，每年過年他持續以明信片向師母拜年，偶爾也打電話問候健康。

去年四月日本九州熊本大地震，李錦上連續幾天打電話給住在災區菊池市的師母都沒有接通，雖擔心卻無法可想，只能寫明信片問候，由於他有寫日本詩的習慣，便把當時心情寫成短歌投稿讀賣歌壇，在五月份獲得特選第一，而師母也在一個月後以明信片報平安。

今年一月讀賣歌壇評審老師岡野弘彥選出李錦上這首短歌作品為「年間賞」，也就是二○一六年度最佳作品。內容是「熊本の師母つつがなく居たまふやつながらぬ電話今日もかけたり」（熊本的師母是否平安，打不通的電話今天再繼續打）。岡野弘彥評論指出，師生之間的感情綿長，文字流暢精準，透過電話不通展現迫切的憂心和掛念，令人感動。

台灣川柳學會會長杜青春表示，讀賣歌壇每週出刊一次，每次都有上萬日本人投稿，要獲刊登非常困難，台灣人獲得年間賞可能是第一次，李錦上的作品感情充沛，容易令人產生共鳴。