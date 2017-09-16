誇張！ 婦產科醫師︰驗孕是最基本動作

2017-09-16

〔記者吳亮儀／台北報導〕長庚醫院發生疑似因照子宮鏡導致孕婦早產事件，婦產科醫師們認為，最誇張的問題在於醫師「沒有做懷孕檢查」，而驗孕可以靠超音波和驗尿就能得知。

台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照說，做子宮鏡之前一定要先確認有無懷孕，因為這是侵入式的檢查，會傷到子宮內膜、甚至是胎兒。

子宮鏡檢查方式為用壓力水柱打入，使閉合的子宮腔撐開，再用內視鏡深入看有無病變。

黃閔照說，沒有什麼研究認為死胎和子宮鏡檢查有關，很難認定長庚醫院這起事件是因做了子宮鏡造成，但院方仍該好好調查，也要提醒婦產科醫師，多注意檢查前的驗孕。

北醫附醫婦產科主任劉偉民說，一般情形下是不用做太多子宮鏡檢查，因為只要好好做一次完整的檢查即可，且若有懷孕是一定不能做的，不然儀器放進體內一定會有影響。

劉偉民提醒，若要做子宮鏡檢查，最好在月經過後一週內去做，因為能確保沒有懷孕，還有子宮狀況也較好、能清楚接受檢查。

控訴長庚醫院的患者在八月初曾做過子宮鏡檢查，為何當下沒有發現懷孕？黃閔照說，正常情形下，子宮鏡不會用在懷孕婦女身上，因此也沒人用子宮鏡看過懷孕的子宮，且鏡頭小、看不出來有胎兒。他說：「要是我來看，大概也會認為是血管增生。」