長庚濫用子宮鏡檢查？ 健保署專案徹查

2017-09-16

〔記者吳亮儀／台北報導〕長庚醫院醫療疏失事件引發「醫療浪費」討論，健保署長李伯璋說，已成立專案小組調查，會審視長庚醫院在子宮鏡檢查方面有無浮濫，一併查看有無其他醫療浪費，預計一週後會有結果。

有無醫療浪費 一週後出爐

根據健保署統計，全台廿三個醫學中心一年做子宮鏡檢查人數約近兩萬次，近三年來，林口長庚醫院向健保申報次數達二．七三萬次，佔全部醫學中心總量四十九．九％。

另外，近三年來各醫學中心做子宮鏡檢查，共獲得健保給付點數一．二億點，林口長庚醫院就佔了○．五五億點，佔四十六％。健保點數通常一點約為台幣一元。

這3年比例 占醫學中心近半數

據了解，陰道超音波健保給付點數是四百五十點，子宮鏡檢查的給付點數則是二○三四點。

台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照說，子宮鏡不一定非做不可，通常醫師會先開藥、或做超音波診察。

李伯璋說，林口長庚醫院因為有成立鏡檢中心，病患數量本來就比較多，比例也較高，不能因為單一醫院做的數量比較高就說是濫用，但健保署還是會調閱病歷審查，已請多名專家仔細審查，是否長庚醫院做的這些子宮鏡檢查都符合病患的適應症。

長庚醫院聲明稿提到，林口長庚醫院是台灣最早推展子宮鏡檢查醫院之一，子宮鏡是門診檢查，無須麻醉也不需進手術室，可替代原有需麻醉的子宮內膜搔刮術，因此林口長庚子宮鏡檢查的比例確實有可能高於同儕。