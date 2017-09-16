未驗孕做子宮鏡致死胎 長庚認錯

2017-09-16

內部公開信控過度醫療 院方止血將醫師停權

〔記者吳亮儀／台北報導〕長庚醫院風波一波未平、一波再起！最近林口長庚醫院流傳一封控訴院方的公開信，強調因過度醫療、硬要做子宮鏡檢查，導致員工早產變死胎！長庚院方昨發聲明認錯，表示已將做手術的醫師停權三個月處分，並獲得病患和家屬的諒解。

批將侵入性檢查工業化 當謀利工具

該封公開信標題為「長庚醫院可以要我噤聲，但不能要我扭曲良知，更不能要泯滅天良」，控訴長期以來，該院婦科醫師為求業績，過度醫療，強迫患者接受不必要的醫療 ，以子宮鏡檢查為例，全世界似乎只有長庚醫院把這一項侵入性的檢查工業化，當成快速謀利的置入性行銷工具，有女性員工因此早產 ，洋洋灑灑兩大頁公開信，在醫院內部引發不小討論。

41歲女員工早產變死胎 院方事後道歉

長庚醫院發言人黃璟隆說，這名四十一歲婦女是林口長庚醫院的員工，近兩年月經很不規律，一年只來一到三次，今年一月來看診時確認沒懷孕、沒問題，給了藥物；八月八日又因經期不順和陰道出血來就診，主治醫師當時沒再次確認是否懷孕，就安排子宮鏡檢查。

黃璟隆說，當時做檢查時認為是子宮內膜和血管增生，因此再安排上月廿三日做子宮鏡手術，但手術前醫師仍沒確認患者是否懷孕，結果進了開刀房後還沒做手術就已早產，回推嬰兒狀況應已懷孕廿三週。

黃璟隆說，第一次做檢查前，主治醫師有口頭詢問患者有無懷孕，但患者表示「不清楚」，醫師沒進一步確認、照子宮鏡時也沒發現。早產原因不排除是因先前做過子宮鏡檢查有關。醫師和院方事後有向患者和家屬道歉。

長庚︰不鼓勵自費治療檢查 調查也沒問題

黃璟隆說，這名主治醫師已遭停權處分，將重新接受子宮鏡檢查教育訓練，經複審無誤才能再為病患執行檢查作業。

對於患者指控過度醫療，黃璟隆說，醫院絕對不鼓勵任何自費治療和檢查，除非符合適應症才會做；院方一週前已組成調查小組展開調查與跨院際審查，目前審查到的個案都合乎規定。

對於這起醫療疏失，健保署長李伯璋說，已有專人審查，預計一週後會有結果。