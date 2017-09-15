國際學生程式設計賽 台灣隊「穿金戴銀」

2017-09-15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕東南亞電腦學會聯盟（South East Asia Regional Computer Confederation, SEARCC），本月十日起在斯里蘭卡舉辦2017ISSC國際學生程式設計競賽，新竹實驗中學、台北市成功高中囊括大會第一、二名；東華大學校長趙涵捷則獲頒該會「年度研究人員獎」，二校高中生十三日的頒獎典禮，還拿著國旗上台領獎，堪稱「台灣之光」！

東華校長趙涵捷 獲研究獎

趙涵捷表示，SEARCC對台灣相當友善，中華民國電腦學會為該聯盟會員，是以Republic of China加入，而非折衷的Chinese Taipei。該學會所頒發的獎牌及SEARCC官網上公布的入圍名單，台灣得獎者國別都是Republic of China，是國際上少數幾個平等對待台灣的國際組織。

他說，中華民國電腦學會積極進行「南向政策」，2011年起選拔培訓高中學生參加SEARCC主辦的國際學生程式設計競賽（International Schools Software Competition, ISSC），台灣代表隊於二○一一、二○一四年及今年都獲得第一名。

今年國際學生程式設計競賽十日起於斯里蘭卡可倫坡大學舉辦，代表台灣的新竹實驗中學、北市成功高中團隊分別打敗印度、澳洲勁旅勇奪第一、二名，可見台灣資訊教育扎根已有成效。