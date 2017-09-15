40歲打澳職 張泰山勉學子勇敢追夢

2017-09-15

〔記者吳柏軒／台北報導〕四十歲棒球運動員張泰山「永不退休」！雖歷經中職廿年、赴日打獨立聯盟一季，前日再宣布勇赴澳洲職棒再續棒球夢，昨他跟世新大學新生分享「棒球浪人」的心聲，鼓勵年輕人勇於挑戰、永不放棄。

綽號「森林王子」的張泰山以打擊見長，一九九六年加入職棒味全龍首秀，以十九歲創下最年輕球員紀錄，此後多次參與曼谷亞運、世界盃、亞錦賽等，是中華棒球明星陣容。

他在二○○六年便創下史上首位百轟百盜千安紀錄，當年五月敲出生涯第一六三支全壘打而晉升新一代全壘打王，在中職廿年職涯，共創下二八九支全壘打、二一三四支安打，為中職全壘打數最多的締造者。

張泰山昨在世新大學新生典禮上，暢談個人職涯與心得，他說：「從小只是為了一顆饅頭、一罐牛奶打球。」後來一路到了成棒、職棒，人生目標轉變成當國手與當明星，雖然每個階段都有夢想，但他說：「最重要的是堅持自己想做的事！」

張泰山說，在中華職棒打了廿年之後，本來想退休，但兒子一句：「爸爸，我不希望你退休。」他決定放下身段，前往日本加入獨立聯盟打球，舉家搬到日本德島。

自認最大的優勢是經驗

張泰山說，在當地一起打球的，都是十八到廿四歲的日本年輕選手，不論有無薪水或贊助，都堅持挑戰日本職棒的夢。張泰山感慨：「我在他們身上，看見棒球的初衷！」

張泰山表示，赴日一季後歸國，前陣子，這些日本小朋友報喜訊說，當初的隊員中有兩人順利進入職棒。他開始思考人生路，最後透過好友牽線，加入澳洲職棒，繼續棒球夢。「為何我要繼續打球？因為我身為棒球人，我有屬於自己的夢想，我還想在球場上奔馳！」

張泰山勉勵學生，學習棒球場上的運動精神，享受拚勁，追求高張力、高強度的比賽。他說，雖已四十歲了，澳職選手平均僅廿歲出頭，但他卻認為年齡不是他的弱點，自己最大的優勢反而是多年累積的經驗，「要勇於挑戰，永不放棄、追逐夢想！」