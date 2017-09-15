大學畢業5年後月薪沒35K 恐淪魯蛇

2017-09-15

〔記者吳柏緯／台北報導〕大學畢業五年後，月薪不到卅五Ｋ，恐怕就是「魯蛇」？勞動部近期比對勞保投保與勞退提撥的資料後發現，大學生畢業近五年後，平均薪資落在三萬五五五三元，較畢業第一年的薪資二萬八三四九元，成長約二成五。

勞動部近期利用教育部提供的大專畢業生資料進行大數據分析，昨日推出「薪資行情及大專生就業導航」查詢網。調查顯示，大學生畢業後，平均花費三．七一個月才能找到第一份工作，首份工作起薪平均為二萬八三四九元。其中薪資較低的是住宿及餐飲業、農林漁牧業、礦業與土石採取業等三類。

勞動部統計處處長羅怡玲表示，統計對象以近五年畢業且已經投入職場的大學以上畢業生為主，約有一○七萬人，其中僅大學學歷者佔七十五萬人。

以一○一年畢業的大學生為例，首份工作平均月薪為二萬八三四九元，但在工作將近五年後，平均月薪則成長到三萬五五五三元，平均薪資成長幅度為廿五．四一％。

此外，近五年大學畢業生各行業的平均薪資以「金融及保險業」的四萬四四○七元最高，其次為製造業三萬九九四三元，緊接在後則是電力及燃氣供應業三萬九六八五元。

這個調查系統同時也分析了台灣各縣市產業的薪資條件，以今年六月底的統計資料顯示，在台北從事「電力及燃氣供應業」的勞工，平均薪資可達六萬三五九四元，睥睨其他產業；不過若在新竹市，從事「專業、科學及技術服務業」的勞工，平均薪資則為六萬七一○三元。

今年剛從大學畢業並正在找工作的楊同學坦言，許多開給畢業生的職缺起薪跟預期有落差，以他自己為例，目前找到的工作薪資大約都落在廿七Ｋ到卅Ｋ之間。他表示，現在先求有再求好，希望透過工作磨練與表現，爭取加薪的機會。

公司沒調薪 上班族︰靠跳槽才有機會

已經在行銷公司工作兩年多的高小姐則說，雖然公司起薪不錯但從來沒有調薪，若要在工作五年達到卅五Ｋ目標，可能要靠跳槽才有機會。