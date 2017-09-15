走出滅村悲情 小林國小推展滾球獲選標竿學校

〔記者林曉雲、方志賢／綜合報導〕八年多前因八八風災被滅村的高雄市小林村，近五百人往生，其中小林國小有五十七名學生罹難。四年多前接任校長，方文慧全力推動「法式滾球」課程，藉由體育競賽做為「希望的起點」，協助孩子逐漸走出傷痛，培養出自信心，使小林國小不再悲情，反而成為「逆境反轉之旺盛生命力」的象徵。
方文慧藉運動 讓孩子有自信
方文慧本身是手球體保生，剛到學校時，全校仍沉浸在受災氛圍中，她表示，雖然很感謝社會各界援助，但孩子「被援助」就一直覺得自己是弱勢，為培養孩子的自信心，她以「體育競賽」做為鼓勵策略，並成功爭取民間資源蓋了標準的迷你法式滾球場。
有百年歷史的法式滾球，比賽規則以滾球離目標球最近一隊為勝，小林國小全校有廿多名學生，從幼兒園三歲幼童到老師、家長們，人人都會滾球。方文慧表示，她也爭取到民間資源，聘請專業滾球教練在假日教導，師生共學，剛開始參賽時，孩子會畏畏縮縮，但這幾年不斷鼓勵和帶領，孩子的表現愈來愈好，勇奪高雄市及全國的法式滾球比賽第二名，學校也舉辦親子滾球賽，讓社區同感希望和歡樂。
奪高雄市及全國比賽第二名
教導主任傅財斌說，因學生組隊比賽經常獲獎，讓孩子們有成就感，也更有自信；帶隊老師蔡富裕也說，偏鄉的孩子常給人比較畏縮的刻板印象，但小林的孩子遇到外校參訪人員，都很願意主動表達參與「法式滾球」運動的樂趣及感想，並展現出無比的自信。
就讀小六的隊員林志豪就說，法式滾球真的很好玩，每天都很期待社團活動時間，可拿球出來練；同學周育君也說，同學們不但喜愛這項運動，也會邀請父母或阿公、阿嬤參與，變成全家人都喜歡的運動。
小林國小搬遷了廿五公里到現址五里埔，方文慧表示，小林村的第二代在災後願意搬回家鄉，所生第三代也開始茁壯，令人感動，不少甲仙家長們願意開車廿分鐘，把小孩送到小林國小讀書，今年幼兒園即滿招十五人。
「同情和悲情，小林國小都不要！」方文慧強調，她多半會婉拒物質資源，但熱誠歡迎教學資源，除了獲得體育標竿學校肯定外，在推動閱讀、補救教學等方面也獲得教育部肯定。