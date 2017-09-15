網傳死雞做雞排 屏縣府︰初查僅貯存

2017-09-15

〔記者羅欣貞、葉永騫、王涵平、邱灝唐／綜合報導〕前天深夜網路瘋傳兩張雞皮下腳料與冷凍調理排骨塊的照片，並標註「今天在屏東破獲死雞加工包裝成雞塊、雞排案」等語，引起消費者恐慌，屏東縣政府昨強調：「經查傳言非屬實」。

屏東縣政府環保局與衛生局昨天澄清，照片確實是查緝現場所拍攝，分別位於屏東縣的長治、竹田鄉，但所查暫時與食安無關，初步僅查出無照清運業者非法貯存廢棄食品，將依廢棄物清理法開罰。

違廢棄物清理法 將罰無照業者

環保局指出，現場查獲不法業者自南部多家食品工廠及屠宰場收來廢棄食品，雞皮、雞骨等二十餘桶，非法貯存於廠房內，相關流向持續核對中。

據該廠侯姓業者供述，廢棄食品都是向食品工廠購入後分成三類，一部分賣給養豬場或養狗者、骨頭類送到化製場、雞皮則賣給飼料油製造廠。但該業者未取得清除許可文件也非合法運輸業者，違反廢棄物清理法可處六千元以上三百萬元以下罰鍰。

此外，業者另供述偶爾至台南永康某菜市場載運雞肉攤販廢棄雞皮，該部分也違反廢棄物清理法，有刑事責任，已另移屏東憲兵隊後續偵辦。

至於另一張調理排骨塊產品照片，為同日至竹田鄉一處養羊場查緝時所拍，現場約有一百包，重約一百公斤，牧場業者指是買來餵牧場內五隻小狗，初查無違法。

健富食品也澄清，只做豬肉料理，沒有使用任何雞肉，上月底、本月初有三批問題豬肉料理，委請代收業者以廢棄物直接處理。

收購死雞下腳料 2人交保

屏東地檢署主任檢察官林俊傑表示，在長治鄉查扣到涉嫌收購死雞等下腳料的侯姓業者及員工，兩人分別以六萬元及三萬元交保，下腳料賣到竹田鄉的工廠，廠方表明是狗的飼料，台南一家工廠製作的雞塊和排骨也是給狗當飼料，沒有流出或移作他用，全案還在追查。