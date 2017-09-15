網售違法藥品 3年獲利百萬

2017-09-15

〔記者劉慶侯、吳亮儀／綜合報導〕經營「健康99」及「健康補給站」網站的男子許崇仁，涉嫌自美、日購入藥品，再宣稱具有改善體質、維護健康等療效對外販售，三年來獲利逾百萬元。保七總隊將許嫌帶回偵辦，查扣種類不一、多達六萬六千餘粒的不明藥品，警詢後依違反「藥事法」將許移送新北地檢署偵辦。

食藥署︰賣禁藥可關10年

食藥署官員表示，製造或輸入禁藥者，可處十年以下有期徒刑，得併科一億元以下罰金。

食藥署科長傅映先說，今年四月和七月都有民眾檢舉，指稱「健康99」網站專營進口國外藥品、健康食品販賣，宣稱「大正漢方胃腸藥」能改善胃食道逆流、胃部不適等腸胃症狀，「肥滿去脂錠」則適用高血壓、鼻竇炎等症狀，但訂購後發現藥品沒有中文標示，擔心食用後有健康疑慮。日前會同保七總隊兩次到現場稽查，查獲大量違法產品。

目前被查獲的藥品已全數扣押，案件則移送檢調偵辦。傅映先說，這些藥品在國外是合法販售，但業者進口我國時沒辦理查驗登記，直接販售，就算是禁藥。

警方調查，許嫌經營「健康99」及「健康補給站」的網站，其藥品來源分別來自美國知名網站及日本免稅店，多由旅行團帶入，再利用外籍人士名義申辦預付卡聯絡，使用人頭帳戶供民眾匯款，藉此躲避查緝，自一○三年一月經營迄今，不法獲利高達百萬餘元。