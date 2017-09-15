iPhone 8 預約 ／台客愛金色 偏好Plus機種

2017-09-15

〔記者譚偉晟／台北報導〕蘋果宣布九月十五日開放台灣官網預購iPhone新機，目前亞太電信、台灣大哥大、以及部分通路商都已開放民眾預約iPhone 8新機。分析iPhone 8預約狀況，可以發現台灣民眾仍偏愛Plus機種，顏色則以金色最受消費者青睞，占比超過一半以上。

台灣大哥大在九月十三日中午開放預約，十六個小時就湧入近萬名的消費者登記，登記機型以iPhone 8 Plus為主，64GB版本和256GB版本占比各半，顏色則以金色最多，其次是太空灰，銀色占比最低。

亞太電信預約也突破一千多人，偏好也以大螢幕居冠，iPhone 8 Plus和iPhone 8的登記比例約為七比三，256GB版本和金色款式，是最多人選擇的項目。通路商德誼數位的預約狀況也類似，維持每天上百組的熱度。

可能觀望iPhone X 預約沒特別熱絡

亞太電信行銷中心副總鄧美慧指出，以目前預約狀況來看，消費者反應沒有特別熱絡，要到十一月才開賣的iPhone X，恐怕是不少消費者選擇觀望的主因。

然而iPhone X售價高達三萬五千九百元，鄧美慧認為，iPhone 8仍會是今年銷售主力，但由於iPhone X的觀望效應，及iPhone 7、iPhone 6s降價販售，電信業者對iPhone 8的準備量會相對保守。

亞太電信、台灣之星分別推出預購方案，最低能以免萬元的價格購買iPhone 8或iPhone 8 Plus。電信三雄部分，僅有台灣大哥大和遠傳電信開放登記預約，中華電信沒有預約或預購活動。