修法受阻 張國煒嗆「航空業門檻」不合理

2017-09-15

家變後首露面談星宇航空

〔記者陳宜加／台北報導〕歷經家變離開長榮集團的前長榮航空董座張國煒，去年底宣布籌設星宇航空，動態備受關注。他昨晚首度現身座談會，以「迎向挑戰，無所畏懼」為主軸，暢談創業理念。張國煒不改「有話直說」本色，質疑目前交通法規要求既有交通運輸業者才能申設航空公司的限制門檻，不合理且奇怪！

張國煒強調，未來將用盡所有知識與管理，帶領星宇做到最好，要超越目前華航、長榮的發展速度，期許星宇成為「台灣的阿聯酋」。

張國煒是國內首位擁有波音七七七正機師與維修專業證照的航空公司董事長。張國煒宣布要成立星宇航空，原預計年底向民航局提出申請、後年飛上藍天，但「民用航空運輸業管理規則修正草案」近日遭交通部退回。

張國煒昨晚針對新設航空公司「入門資格」問題提出批判，認為民主國家不應限制。再者，業者必須有國際貿易經驗，「與民航有什麼關係？」他表示，有向民航局反映，全球民航沒有國家這樣規定、有保護主義影子。

張國煒說，目前鬆綁修法方向是好的，但交通部希望民航局全面檢視法規，民航法規確實有許多東西要花時間檢討，不必然綁在一起修法，站在星宇立場，當然希望分開處理。

張國瑋坦言，去年離開長榮航空是很大轉捩點，其實他早有心理準備，當時為了提升長榮航品質 ，吃了不少苦頭，沒有愧對家族。

面對華航、長榮兩大競爭對手，張國煒說，過去十年他一直努力改變長榮，但長榮畢竟有母公司包袱，傳承反而成為負擔。至於華航因為國營事業，老闆換來換去，對華航員工不甚公平，也是無可奈何的事實。

期許星宇航空成為台灣的阿聯酋

他強調，星宇航空他一個人說了算，以專業領導方向，期許星宇航空成為「台灣的阿聯酋」，「相信這也是其他兩家公司非常害怕的」。

華航發言人彭榮敏昨僅表示，沒有特別意見，給予祝福；長榮集團發言人柯金成也低調表示，沒有看法。

民航局表示，航空業近來歷經復航、威航等事件，交通部希望通盤檢討民航法規，不管未來草案如何修訂，業者都須以現行法規提出申請，沒有所謂難與不難。