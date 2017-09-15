重判22年 強冠董喝洗碟精自殺

2017-09-15

屏檢啟動防逃機制 視身體狀況執行入監

〔記者方志賢、洪臣宏、黃良傑、葉永騫／綜合報導〕涉嫌販賣黑心油的強冠董事長葉文祥被判刑廿二年，依規定昨天上午九時將第一次向高雄市警局仁武分局鳥松分駐所報到，但他驚傳喝洗碟精自殺，送到高雄長庚醫院救治後無大礙。葉家家屬表示，葉文祥得知判刑結果後相當鬱卒，前晚獨自離家，昨天上午就接獲葉自殺訊息。

屏東地檢署表示，檢方已啟動防逃機制，會評估葉文祥身體情況後，盡快要求入獄服刑。

葉文祥送醫後無大礙

葉文祥經醫師救治，並無大礙，但身體很虛弱，被安置在急診室的觀察病床上休息。記者趕往急診室採訪時，葉文祥穿著紅色上衣、黑色長褲，身上蓋著紫色涼毯，以右手遮臉，閉目養神。記者趨前要詢問他為何輕生？一旁照料的妻子揮手婉拒回答，另有疑似警察人員出面阻擋記者。

強冠涉嫌販賣黑心油品，最高法院判處葉文祥二十二年徒刑、副總經理戴啟川十八年徒刑。葉文祥、戴啟川同住高雄鳥松區，二人必須每天上午九時、夜間九時向鳥松分駐所報到。戴啟川昨天準時到分駐所報到。

警方前天傍晚接獲屏東地檢署通知後，六時到達葉文祥位於高雄市濱湖路高級住宅區時遭警衛擋駕，葉的兒子走到警衛室，告知其父於下午五時「出外散心」。

警方昨早八時再度前往訪查，但葉的兒子卻說葉文祥出門後失聯、手機關機。員警回到分駐所約十分鐘後，葉的兒子就打電話到分駐所，通報葉文祥喝下「濃縮洗碟精」自殺，在高雄長庚醫院急診室救治。

警方訪查後 就傳輕生訊息

仁武警方轉述，葉家家屬表示葉文祥出外找朋友抒發心情，友人來電告知葉輕生訊息，家人立即趕往並自行將他送往長庚醫院。但為何員警登門訪查沒第一時間告知輕生訊息？過程啟人疑竇。

老牌油品大廠強冠公司三年前將精煉劣質油摻入豬油販售，賣向全台，引發食安風暴。台灣高等法院高雄分院去年以強冠董座葉文祥、副總經理戴啟川觸犯二八五個刑法的「加重詐欺罪」和食品安全衛生管理法的「摻偽假冒罪」，重判葉、戴各廿二年、十八年徒刑，沒收犯罪所得八一五○萬四二七五元，並判罰一．二億元。最高法院前天駁回上訴，全案定讞。

傳有遺書嘆「必死在牢裡」

媒體接獲讀者爆料，指稱接獲葉文祥自殺前手稿，感嘆「我必死在牢裡」，且因遣散費、廠商債務、和解金等善後，「公司和我皆已破產」。仁武警分局也表示，目前沒有接獲相關訊息，將進一步了解。