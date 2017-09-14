耳鼻發炎、下肢麻木... 肉芽腫性血管炎作祟

2017-09-14

記者王俊忠／台南報導

63歲的陳姓家庭主婦去年6月出現聽力減退，檢查發現中耳反覆積水；接著發高燒、下肢麻木無力，到成大醫院求診確認罹患肉芽腫性血管炎，緊急治療，病情才改善，不需要使用輪椅。

醫師表示，此病如未治療，致死率9成以上，提醒如反覆發燒、鼻竇炎或中耳炎一直治不好、多處器官同時異常，可能是此病表徵，須儘快就醫。

成醫一般內科主治醫師林峻宇表示，肉芽腫性血管炎屬全身自體免疫性疾病，會造成全身多處小動脈、靜脈與微血管管壁發炎，常侵犯呼吸道、肺臟與腎臟，臨床表現多樣，各器官都可能受影響，最常見是鼻、副鼻竇炎、肺病變和腎功能衰竭，如未治療，致死率達90%以上，經免疫抑制劑治療，能明顯改善；此病發生率不高，患者以6、70歲老年族群居多。

陳婦最先是出現雙耳聽力減退，到耳鼻喉科診所就診，發現兩側中耳都有積水，治療後又發作；在中耳積水後兩個月，開始天天發燒、伴隨倦怠與食慾減退，鼻腔分泌物增多，診斷為鼻竇炎給予抗生素，但未改善，又出現雙下肢麻木無力、無法行走，轉診到成大醫院。

成大醫院檢查發現她的白血球明顯偏高、Ｃ反應蛋白等發炎指數上升，胸部Ｘ光及電腦斷層顯示，左下肺葉有約3公分大小腫塊。

會診過敏免疫風濕專科醫師，抽血檢驗發現她的ANCA（抗嗜中性球細胞質抗體）抗體價數升高，左肺腫塊病理報告顯示有肉芽腫形成，患者4個鼻竇腔都出現鼻竇黏膜增厚、液體堆積及息肉形成，確診為「肉芽腫性血管炎（GPA）」。經給予類固醇與免疫調節劑治療，病人發燒立刻改善，發炎指數降到正常水準，下肢麻木無力顯著改善。