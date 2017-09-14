《血糖波動大 心情易高低起伏》 吃低GI食物 保持好心情

2017-09-14

記者林惠琴／台北報導

現代人生活壓力大，有時難免心情大起大落，影響工作效率或人際關係，造成困擾。營養師表示，一個人的情緒變化與血糖有關係，因此「吃」對食物，避免血糖劇烈波動很重要，選擇「低GI」值的食物（Glycemic Index，升糖指數），有助於血糖保持穩定，降低負面情緒，就能時時保持好心情！

「GI值」指的是食物被吃進肚子後，在體內造成血糖上升的快慢指數；GI值低於55的食物，就稱為低GI值食物。

許多上班族在事情繁多、情緒不佳時，喝下一杯含糖飲品或吃一份甜點後，瞬間感覺壓力被釋放，心情立刻變得很好，但台北榮新診所營養師李婉萍解釋，這是因為高GI值的食物，會在短時間內造成血糖高度起伏，先是血糖急速上升，進而產生愉悅感，只是快樂來匆匆，也去匆匆，胰島素分泌後，血糖又會驟降，造成沮喪，結果心情大起大落；反觀低GI值的食物，血糖變化較低，穩定性較高，相對可以較長時間保持快樂情緒。

董氏基金會營養師尤宣文也說，低GI值的食物富含天然纖維，可延遲飢餓感與再進食的欲望，也能穩定血糖波動，有助於情緒控制。

尤宣文強調，低GI值飲食原則就是少加工食品，多攝取足量蔬菜、優質蛋白、低GI值水果，以均衡人體攝取所需要的營養素，且可用全穀類食物、低GI值水果取代精緻澱粉等。

李婉萍說明，低GI值飲食方式可以糙米取代白米，還有多攝取紅藜麥、紅薏仁等。

在水果方面，奇異果、小番茄、芭樂、蘋果、柳橙、葡萄柚、櫻桃、藍莓均屬於低GI值，葡萄、木瓜、草莓、香蕉、芒果、鳳梨、桃子、西洋梨是中GI值，西瓜則為高GI值。

此外，想要保持好心情，一向有快樂荷爾蒙之稱的「血清素」含量，也要注意濃度不宜太低，否則可能提高憂鬱情緒，因此飲食除了選擇低GI值食物外，李婉萍說，血清素的原物料是「色胺酸」，可適時補充牛奶、豆漿等食物獲得，以保持心情輕鬆。

李婉萍也指出，情緒穩定與否，不只可透過飲食幫助，也可養成戶外運動的習慣，或是藉由聽音樂等方式紓解壓力。