強冠案重判 消基會︰嚇阻黑心業者

2017-09-14

〔記者張文川、陳宜加／台北報導〕強冠董事長葉文祥因涉黑心油案，昨被重判廿二年定讞，創下食安案件史上最重刑度紀錄。回顧二○一三年十月爆發大統長基黑心油案之後，後續又傳出飼料油、餿水油被精煉再製為食用豬油，純橄欖油的產品裡只有二％是真橄欖油，讓國人對食安信心盡失。消基會董事長游開雄昨天表示，強冠案的司法判決兼顧比例原則與社會觀感，處置明快，相信對於黑心業者有嚇阻效果。

點燃黑心食用油風暴的「大統長基」黑心橄欖油案，董事長高振利在食用植物油中，攙入有致癌風險的銅葉綠素、棉籽油，用廉價芥籽油、大豆油與棉籽油等，混充調合出橄欖油、葡萄籽油、花生油等八種油品，這些油品以銅葉綠素調色，用香精調味，上市販售七年多，中鏢廠商數以百計。

掀起國內第二波食安風暴

彰化地檢署二○一三年十月查獲此案，高振利最後被判十二年徒刑、罰金三千八百萬元定讞。沒想到二○一四年九月又爆發「強冠」黑心豬油案，動物飼料用油、餿水油、皮革油都被重新精煉為食用油出售，掀起國內第二波食安風暴，昨強冠董事長葉文祥、副總戴啟川各被判刑廿二年、十八年，強冠公司罰金五千萬元定讞。

同年十月，又爆發「鑫好企業」黑心豬油案，負責人吳容合將飼料用、工業用的劣質油品，賣給頂新集團旗下的正義油品，這些油品被精煉混充為食用豬油銷售，影響層面更大；台南地院去年六月判吳容合六年六月徒刑、沒收一三四二萬餘元，其個人與鑫好公司各判處罰金五百萬元。

讓國人最心寒的，則莫過於曾大言不慚宣稱「食品是老實人做的生意、是良心事業」的頂新集團三董魏應充，旗下產品也出包。

正義製油廠被發現引進鑫好劣質豬油、頂新油廠使用強冠黑心豬油、味全植物油也被發現攙用大統長基的銅葉綠素油。頂新集團旗下油品事業接連出問題，不僅引來消費者強力抵制，彰化、台北地檢署也認定頂新、味全涉混攙油品詐害消費者，先後起訴身兼味全食品、頂新製油、正義製油董事長的魏應充。

頂新製油部分，彰化地院前年十一月判魏應充等人無罪，現上訴台中高分院審理中；味全混攙油品部分，台北地院去年判魏四年徒刑，智財法院今年四月改判二年定讞，魏已於七月廿八日入監服刑。

填補食安漏洞 仍須加強稽查

終於，如今隨著高振利、魏應充的腳步，葉文祥也將鎯鐺入獄。食安法在黑心食品案不斷爆發後，一再補破網、已大幅加強刑度及裁罰，食安問題看似稍見解方。但游開雄提醒說，政府把關食品安全，目前稽查投入人力與密度已較過去多，但檢視近期芬普尼雞蛋事件，恐仍有盲點，各部會應加強橫向聯繫，以綿密網絡填補食安漏洞。