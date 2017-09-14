體罰起立蹲下500次 國中生橫紋肌溶解送醫

2017-09-14

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市小港國中許姓導師因部分學生未交聯絡簿，要求他們做起立蹲下、開合跳、仰臥起坐、伏地挺身，其中張姓學生與同學彼此較勁，一口氣做完500次起立蹲下，身體不適就醫，檢查發現是橫紋肌溶解症，緊急住院治療，所幸排尿已恢復正常，可望近日內出院。

橫紋肌溶解症為肌肉細胞壞死的疾病，過度運動是原因之一，若受損的肌肉細胞釋放崩壞後的產物進入血流，嚴重者腎臟會受傷害，導致腎衰竭。

教育局要求學校議處導師

教育局調查，許姓導師已逾「一般管教措施」範圍，要求學校儘速召開教師成績考核委員會議處。

校方解釋，本月7日上午，導師要求違規學生以起立蹲下、開合跳、仰臥起坐、伏地挺身等體適能方式代替處罰，也提醒務必換動作，「慢慢做、量力而為」。

不料，學生間因相互比拚較勁，張姓學生一口氣做完500次起立蹲下，因為身體不適，請假返家。導師一時不察，未聯想到學生身體不適跟500次起立蹲下有關。

隔天學生因為腳痛到診所就醫，醫師發現不對勁，要求他到大醫院檢查，結果是橫紋肌溶解症，有排尿困難及雙腳痠痛等症狀，9日起住院，許姓導師已前去探視，並向學生及家長表達歉意，獲得諒解。

雖然校方11日對其他學生調查，確認許姓導師曾提醒要量力而為，要求做500下只是開玩笑，但教育局認定有體罰之虞，要求校方儘速開會議處。