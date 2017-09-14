基隆查獲虐貓煉獄 14屍11隻瀕死

2017-09-14

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市動物保護防疫所昨接獲愛貓人士通報，在七堵區明德一路一間民宅發現14隻貓屍，陳屍已久佈滿蛆蟲，甚至只剩白骨及皮毛，屋內充滿濃重屍臭，環境非常惡劣，倖存的11隻貓，瘦成皮包骨，幾近命危。愛貓人士不忍地說：「簡直就是貓的煉獄！」

基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱表示，藝人安真佑等愛貓人士通報，在明德一路一處公寓5樓頂樓加蓋民宅，發現有20多隻貓因飼主疏於照料，其中11隻幼貓、3隻成貓遭關在手提籠內明顯被餓死，令人不忍卒睹。

動保所昨天前往現場稽查，發現環境髒亂惡臭、滿地都是發霉貓屎，且無乾淨的飼料、飲水，倖存的11隻貓也是幾近命危。

飼主稱有投飼料餵貓

陳姓女飼主表示，民宅是今年承租，父親從6月底生病住院，她為了照顧父親都住在醫院沒回來，但每天凌晨都會回來餵養，不知何時起，大門突然被反鎖，曾找鎖匠但須破壞大門，無力負擔才作罷，雖然無法進入屋內，但都會從窗戶投擲飼料餵養貓咪。

對於貓隻被關在手提籠內明顯被餓死、死亡多時只剩蛆蟲及皮毛等情事，陳女都表示不知情。

陳瑞濱表示，經蒐證後認定陳女違反動物保護法第25條規定「故意傷害或使動物遭受傷害」，依法函送，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、2百萬元以下罰金。