菜價聞風漲 賴揆要求農委會穩價

2017-09-14

〔記者陳薏云、吳欣恬、黃建豪／綜合報導〕泰利颱風路徑髮夾彎北轉，非常戲劇性。同樣戲劇性的是菜價，儘管颱風根本沒登陸，前天菜價暴漲到每公斤批發價44.5元，較10日均價33.9元大漲逾3成，颱風急轉，一日之間，菜價跌到33.6元，跌幅24.6%。行政院長賴清德昨天前往中央災害應變中心視察，特別要求農委會一定要穩定菜價。

視察災害應變中心

賴清德接任閣揆後，面臨第一個颱風的挑戰不敢輕忽，先在貴賓室聆聽簡報10多分鐘，他說，這次颱風路徑詭譎，本預期穿心，卻不斷往北且以髮夾彎方式前進，應變中心持續20多小時，「大家真的辛苦了！」

賴清德表示，根據歷年統計，每次颱風來襲不幸身故案例，常是自己去遊憩、觀浪，不顧危險造成的結果，中央災害應變中心會盡全力來降低颱風的損害，但也要請地方政府能夠全力配合。

台北果菜批發市場昨天交易量2005公噸，比前天略增10.1%。

泰利轉彎 菜價跌2-4成

葉菜類價格昨天幾乎都下跌，高麗菜每公斤批發價從31.4元跌到18.8元，跌幅40%；小白菜每公斤批發價從45.9元跌到25.7元，降幅44.1%；青江菜每公斤批發價從43.8元跌至26.1元，跌幅40.4%，其他如空心菜、油菜等也有2至4成不等降幅。

台北傳統市場菜價也明顯降價，例如空心菜回到2把35元；油菜、小白菜、青江菜1斤35元，買氣也回升。

農糧署副署長蘇茂祥表示，因農民連日搶收，蔬菜供應充裕，泰利颱風路徑偏北，預期漲價心理消除，導致昨天菜價下跌。

台北農產運銷公司主秘路全利指出，前天因逢週二，果菜批發市場開市首日，需求量本來就會高，加上承銷人因颱風預期心理增加採買需求，價格飆漲。

路全利進一步說明，台北果菜批發市場昨日因為農民提前搶收緣故，單日到貨量高達2千噸，遠高於平日水準，蔬菜價格才得以回穩。