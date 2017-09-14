怕公用電話被廢 廟公打11年守護它

2017-09-14

〔記者楊金城／台南報導〕手機普及，你有多久未使用公用電話？

庄內唯一公用電話

台南市北門區永華里井仔腳當地泰安宮的廟祝王州成，視庄內僅存的一支公用電話為寶貝，他和太太王吳寶貴三不五時使用該支公用電話，免得公用電話因太久無人使用，被中華電信拆機收回。

70歲王州成守護這支公用電話至今已經11年，「井仔腳全庄就只有這支公用電話，如果被拆機，會很可惜，萬一有遊客、庄民要使用公用電話卻沒得用，很不方便。」他說，念頭很簡單，就是想給人方便，也讓這支公用電話顯得有人情味。

井仔腳聚落緊鄰觀光景點、全台最早的井仔腳瓦盤鹽田，聚落現僅住約30戶，全庄唯一一支公用電話就設在當地泰安宮的廟口，王州成、王吳寶貴夫婦自備零錢，常常投幣一元使用公用電話，當遊客有需要，就能使用來打電話。

井仔腳鹽鄉民宿老闆洪有志說，王州成保留公用電話的小動作，看在一般人眼裡可能沒什麼，可是搶救保存這支電話的想法卻讓人感動。手機、網路帶來便利，但在沒有手機、使用呼叫器的那個年代，這支公用電話卻是很多人共同的回憶。公用電話愈來愈少了，也許下一代也不曉得有這種公用電話，希望能夠繼續保留、使用它。

中華電信承辦大北門公用電話業務的池獻輝說，公用電話近年使用率低，客戶群流失，目前大北門區公用電話只剩6百多座，大多設在公車站、公共場所和鬧區，偏遠地區的公用電話只要使用率是「零」，連續2、3個月就會拆機收回，大北門區公用電話比以前少了一半以上。

井仔腳泰安宮這支公用電話，一個月最多收入近百元，少則3、40元，大多是王州成夫婦「貢獻」的。