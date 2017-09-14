國小代課教師鐘點費 全教總促260元漲至320元

2017-09-14

〔記者林曉雲／台北報導〕明年軍公教將調薪3％，全國教師總工會認為，領薪水的正職老師和代理老師可以調薪，領鐘點費的代課老師卻沒有調到薪水，希望能將國小代課老師的鐘點費從260元調高到320元。教育部國教署長邱乾國昨表示，每個代課老師上課節數都不一樣，所以還要和地方縣市政府討論評估，11月9日再向外界說明。

教部將與地方評估 11月說明

全教總理事長張旭政指出，國小代課老師鐘點費30年來都是一節課260元，跟高中代課一節400元、國中360元，有明顯落差，甚至連一對一的家教費也至少有400元。代課教師每週上20節課，且須在學校備課、改作業等，其實一整天幾乎都待在學校。

張旭政表示，推估全國每年到中小學代課人數約有3萬人，以代課為主要生活費來源估1萬人。教育部一度想檢討國小代課老師鐘點費用，至少比照國中代課老師1分鐘8元計酬，40分鐘算下來能提高至320元，後來無疾而終。全教總因此透過公共政策網路參與平台提案，希望明年能與軍公教調薪同步調整。

全國教育產業總工會理事長黃耀南也表示，代課老師以鐘點計算薪水，有人每月薪水竟只有22K，政府應該要重視教師中最弱勢的一群。

教育部國教署長邱乾國表示，全教總發起的漲薪案已有5千多人連署，教育部將計算出總代課節數及所需的經費等，預計10月底與地方政府及相關團體等討論，評估包括財政負擔等條件及資源，11月9日對外界說明。

至於國中小的課程難易度不同，全部都調整成1分鐘8元，是否合理？邱乾國則表示尚須多方徵詢。