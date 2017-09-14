課綱文言文達55％ 管碧玲：慚愧

2017-09-14

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部課審大會10日通過普通高中國文領域課綱的文言文比例為45％到55％，民進黨立委管碧玲踢爆有違法之虞，昨天更在臉書上續追，指課審大會有12位官方代表，制度設計讓教育部有最大影響力，但教育部卻推給課審大會、置身事外。

轟教部無力澄清 竟接受

管碧玲砲轟，此事攸關「學生負擔和多元文體的價值」，卻被誤導成統獨對立，教育部無力澄清，還「滿意的接受」課審大會結論，使文言文比例高到55％成為民進黨的政策。管碧玲直言：「慚愧，對不起！」

管碧玲直批，依「高級中等學校教育法」規定，教育部可以提名不超過1/4的官方代表擔任課審會委員，提請行政院長任命。這確實就是讓教育部能有立場、且有最大影響力的制度設計。

但教育部前日宣稱沒有違法問題，尊重課審大會、不會自己翻盤。管碧玲質疑，9月23日課審會確認議事記錄時，教育部恐怕也不會要求12位官方委員提復議案，或不會要求他們發言，這代表教育部對目前的結論「滿意的接受」！

向教長喊話 勇敢提復議

她喊話，潘文忠要勇敢一點，不要假中立，因為只要上次會議出席人數的1/10即可提復議案，課審會官方代表人數足夠有提案權，只要就表決過的案提復議，問題就可解套。

文白比例事關現代化 應調整

管碧玲表示，文白比例無關去中國化，而是事關現代化，教育部應該有能力說服，化解統獨的對立，理性面對學生負擔與多元文體的價值，把比例調到合理程度，現在搞成文言文可高達55％，簡直是胡搞。

有臉友留言指：「官方不能體察民意走向，對執政黨是很大的傷害。」「民進黨提出這種文言文可以到55％是昏了頭ㄇ？」「失望，失望。再失望。」「民進黨應該是不想再執政了吧？」

教育部國教署長邱乾國表示，各界多是對研修小組提案未經表決有意見，目前已有一些非官方委員表態提案，9月23日如果有人提出復議案、要求重新投票，表決形式也將由課審大會委員共同討論決定。亦即表示，官方代表不會主動提復議案。