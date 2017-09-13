大腸癌誤認痔瘡破 微創單孔腹腔鏡手術治癒

2017-09-13

記者陳建志／台中報導

台中市一名78歲陳姓老翁近來肛門口長了好幾顆小肉球，但他不以為意。直到日前出現血便，還以為是痔瘡破掉，就醫檢查才發現是大腸癌，但因年歲已高，加上正值農曆7月，老翁對於要開刀一事十分排斥，經醫師勸說後，決定接受「微創單孔腹腔鏡手術」，手術後4天就出院。

亞大醫院大腸直腸外科主任江驊哲表示，患者透過大腸鏡檢查，才發現直腸和乙狀結腸連接處有一顆小潰瘍狀腫瘤，切片證實為原位癌。醫療團隊分析病情和治療方式後，老翁終於答應接受「微創單孔腹腔鏡手術」，只在腹部切開一道約3公分的傷口，比傳統腹腔鏡在腹部留下4至6個小切口少。

江驊哲表示，此手術方式將腹腔鏡的操作孔集中在此小切口上，替患者切除約15公分腸段，因傷口小、出血少、疼痛感少，術後恢復快，2天後就恢復進食，4天後就出院，病理報告顯示患者罹患第2期大腸癌，讓老翁慶幸有聽醫師的話及早治療。

江驊哲提醒民眾，要降低大腸癌風險，平時應多吃蔬菜水果，少吃肉類及油膩食品，並多運動、多喝水，增加腸胃蠕動促進排便，就可減少4成罹患大腸癌機率，50歲以上民眾則建議每2年接受一次糞便潛血檢查，若有家族病史，更應接受全大腸鏡檢查，才能及早發現治療。