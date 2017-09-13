工作不慎切掉大拇指 自體皮瓣重建找回觸覺

2017-09-13

記者陳建志／台中報導

台中市一名陳姓男子上月中旬，右手大拇指指端不慎遭機器切掉，緊急送醫止血後，醫師擔心若只單純做植皮手術，未來握力和觸感將大受影響，決定為他進行「第一掌背動脈支皮瓣重建手術」，先切下患者的食指手背皮膚，再縫回受傷部分，並以顯微手術縫合神經、血管，前後花了兩個小時，術後順利恢復原有觸感，預計2到3個月就可重返工作崗位。

長安醫院骨科醫師柯智淵表示，這名34歲陳姓男子上月中工作時，右手大拇指指端被機器切掉一大塊肉，血流如注送到急診室，急診室醫師先替他止血，因考量患者年紀輕，手部具有重大功能，尤其大拇指對於一些需要握力和觸覺的工作影響大，若僅作一般植皮手術，未來恐造成手部功能障礙。

柯智淵表示，評估後決定替患者進行「第一掌背動脈支皮瓣重建手術」，先取下患者自己右手食指背部的皮膚，再縫回受創的大拇指，手術前後耗時兩個小時，此手術優點除可有效覆蓋受創部位，並以顯微手術縫合神經、血管，重建患者感覺功能。

柯智淵提醒，類似患者需小心術後照顧，術後2至4週內應減少急性壓迫，等到皮瓣血流穩定後，並配合復健治療，才能避免手部關節長期不動出現僵直現象。

一般常見手部外傷，都是被尖銳物或鈍器強力衝擊造成，可能出現局部組織壞死，嚴重甚至合併血管神經損傷，建議民眾一定要立即就醫，讓醫師依據受傷狀況決定最佳的治療方式，讓患部恢復最佳的功能，早日回到工作崗位。