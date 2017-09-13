腸病毒就醫創新高上週達1萬5290人次

2017-09-13

記者林惠琴／台北報導

目前正值腸病毒流行期，衛福部疾管署監測發現，上週全國腸病毒門急診就診達1萬5290人次，已連續5週小幅度上升，並創下今年單週新高，也是近5年同期最高。

疾管署提醒，今年腸病毒疫情較晚報到，尚未達到高峰，近期適逢開學季，家長與學童不可掉以輕心，要落實正確勤洗手、生病不上課。

根據疾管署統計，上週無新增腸病毒重症，但今年累計9例，其中1例死亡，包含3例感染克沙奇A6型，克沙奇B3型與伊科病毒5型各2例，克沙奇A2型與腸病毒D68型各1例。

值得注意的是，容易引起重症的腸病毒71型，上週新增4例輕症，今年已累積37例，顯示社區中持續有腸病毒71型病毒活動。

疾管署副署長羅一鈞強調，今年腸病毒疫情與過去不太一樣，以往4至9月是流行期，但今年卻晚報到3個月，約7月進入流行期，研判可能原因有去年疫情較晚脫離流行期，以及今年春涼夏乾，不同於腸病毒喜愛的溫暖潮濕環境，還有校園、家長防疫意識提高等，進而造成疫情延後。目前疫情尚未進入高峰期，預期要等到10月、11月，將會再持續觀察。

羅一鈞提醒，腸病毒傳染力極強，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，因此大人工作返家後，務必先更衣，且摟抱、餵食嬰幼兒前，也要以肥皂正確洗手。

此外，如經醫師診斷感染腸病毒時，應該在家休息，避免與其他孩童接觸，以降低交叉感染的機會。