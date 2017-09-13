11日太陽閃焰現象 成大團隊觀測到了

2017-09-13

〔記者吳柏緯、劉婉君／綜合報導〕近日太陽發生近12年以來最活躍的閃焰現象，成功大學與國家太空中心合作研發的「電離層太空天氣預測系統」也成功蒐集到相關資料，昨日首次公布。成大指出，台灣時間11日凌晨，同一個太陽黑子群再度發生一次規模類似的巨大閃焰，預測今天將會從地球旁掠過，並產生較輕微的地球磁暴影響，緊急救災用的高頻無線電將稍受波及。

預測今將從地球旁掠過

成大地球科學系教授林建宏表示，9月6日發生的閃焰，自台灣時間9月8日中午起在全球產生電漿增強效應，持續到當天各地晚間，對船隻、飛機、緊急救災用的高頻無線電通訊產生影響，也讓GPS衛星導航產生較大的誤差。幸好發生的位置較偏離正對地球方向，因此太陽風暴僅擦邊球擊中地球。11日產生閃焰的太陽黑子位置隨太陽自轉，較上一波更偏離正對地球方向，地球將可有驚無險地再次躲過太陽風暴。

飛行導航、自駕車等都高度仰賴衛星導引，太空天氣預報愈顯重要 ，美、英、日等全球已有17個太空天氣預報作業中心。成大2013年起與國家太空中心合作，2016年發展出於太陽風暴期間仍有預報能力的「電離層太空天氣預測系統」，日前搭載先進電離層電漿探測儀的福衛五號升空，未來將在第一時間提供台灣大量「太空電離層電漿分布」及「電漿泡」觀測資料，有助發展更準確的太空天氣預測。

林建宏指出，地球的氣象預報準確度大幅提升，立基於每天超過100萬筆觀測資料。但目前太空氣象的觀測資料一天不到3萬筆。如何增加資料量？是未來需要努力的方向。